У суботу, 19 серпня, в одному з районів Києва пролунали вибухи. В небі видніється чорний дим. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

Подробиці інциденту невідомі.

Окремі ЗМІ стверджують, що вибухи лупають поблизу ТРЦ "Променада парк".

Наразі жодних офіційних коментарів щодо інциденту немає. На момент вибуху в області повітряної тривоги оголошено не було.