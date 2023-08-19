У Києві пролунали вибухи: що відомо [ Редагувати ]
У суботу, 19 серпня, в одному з районів Києва пролунали вибухи. В небі видніється чорний дим. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
Подробиці інциденту невідомі.
Окремі ЗМІ стверджують, що вибухи лупають поблизу ТРЦ "Променада парк".
Наразі жодних офіційних коментарів щодо інциденту немає. На момент вибуху в області повітряної тривоги оголошено не було.
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