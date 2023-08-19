У центрі Чернігова вибух: є поранені та загиблі [ Редагувати ]
Фото: Суспільне
У суботу, 19 серпня, у низці областей оголосили повітряну тривогу. Кореспонденти Суспільного повідомляють про вибухи.
"У Чернігові було чутно вибух",- зазначають кореспонденти.
Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі, повідомили кореспонденти Суспільне.
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