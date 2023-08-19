Контртактика по всій лінії фронту. Збройні сили України наступають на півдні. А на сході відбивають атаки росіян в районі Куп'янська, на Бахмутському, Мар'їнському й Авдіївському напрямках. Ворог намагається прорвати там нашу оборону і закріпитися на стратегічних позиціях.

Вночі армія росії атакувала Україну дронами. Сили ППО збили 15 із 17 цілей. Зокрема, противник з артилерії обстріляв промзону в Краматорську та зруйнував один із заводських цехів. Про ситуацію на фронті та наслідки обстрілів - дивіться в огляді.

На Луганщині тривають запеклі бої. Напередодні росіяни завдали чергового авіаудару по Білогорівці. З артилерії обстріляли Невське. Ворог намагався штурмувати позиції наших оборонців. Марно.

Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації:

На Луганщині росіяни зазнають значних втрат, підрозділи втрачають боєздатність, що призводить до постійних ротацій. Там, де не вистачає кадрових військ, на штурм йдуть бойовий армійський резерв, ув'язнені та представники інших приватних компаній.

Це Бахмутський напрямок. Прилетіло по позиціях окупантів.

А це кадри третьої штурмової. Замінованими лісосмугами, поступово, проте результативно, наші оборонці рухаються уперед.

Павло Ковальчук, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах східніше Білої Гори та Торецька Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші оборонці зафіксували живу силу та техніку противника. І влучно вдарили.

Напередодні окупанти відкрили вогонь по житловому кварталу Авдіївки. Поцілили в крамницю, де перебували мирні мешканці.

Олексій Юдін, приватний підприємець:

Приехали в магазин, начали разгружать машину. И примерно где то в 12:20 начался обстрел, именно точечно били. Такое чувство, что били по нам. В нас кинули около 14 снарядов. В результате получилось возгорание. Прямое попадание в нашу машину.

Люди самотужки намагалися загасити займання.

Олексій Юдін, приватний підприємець:

Начали сильно ложить по нам… Мы уже поняли, что это по нам, заведующая забрала собак и пошла в подвал, потому что там более безопасно, и осталась там, в подвале. Мы пытались что-то тушить, что-то делать. Появились на горизонте ребята - "Белые янголы" наши. Не в каждом фильме я такое видел, если честно.

"Білі янголи" саме привезли мешканцям Авдіївки хліб. У цей час і розпочався обстріл. Правоохоронці отримали повідомлення, що ворожі снаряди влучили в магазин.

Прибувши до магазину, ми побачили зруйновану вантажну автівку, яка привозила в Авдіївку продукти. Палаючий магазин та місцевих, які гасили полум'я. Вони нам повідомили, що в підвальному приміщенні під магазином знаходиться жінка, 50 років. Відбувся обвал, і їй заблокувало вихід.

Зрештою до бідолашної вдалося дістатися.

Дмитро Соловій, поліцейський екіпажу "Білий Янгол":

Одягнули протигази, але не змогли пройти через полум'я, тому вирішили зробити інший прохід через підвал. Пробили разом із мешканцями інший прохід та звільнили цю жінку.

Врятували й двох собак з котом. На щастя, ані жінка, ані її тварини не постраждали.

Олексій Юдін, приватний підприємець:

У меня мурашки по коже. Гляньте, могут выполнять и роль полиции. Мне кажется, это отважно.

Інші громадяни, які були у крамниці, також не постраждали. Проте, поліцейські нагадують кожен обстріл окупантів - це пряма загроза. Тож, вкотре закликають мешканців прифронтових районів евакуюватися.