Вибух у Чернігові: перші деталі та реакція Зеленського (відео) [ Редагувати ]
У суботу, 19 серпня, у Чернігові оголосили повітряну тривогу. Кореспонденти Суспільного повідомляють про вибухи.
Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі.
В. о. міськголови Чернігова підтверджує інформацію. На місці працюють служби.
Пожежа виникла на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні, повідомили у МВС.
Постраждали працівники експертної служби.
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