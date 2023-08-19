Яка ситуація на східному фронті: прес-офіцер 24 ОМБр розкрив деталі [ Редагувати ]
У суботу, 19 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" майор, прес-офіцер 24 ОМБр імені короля Данила Олександр Савченко розповів про оперативну ситуацію на своєму напрямку, східному фронті.
У нашій смузі відповідальності ситуація залишається напруженою, але повністю контрольованою. Протягом останнього місяця ворог в рази збільшив обстріл з артилерії, в рази стало більше застосування авіації, але загалом це не вплинуло на хід виконання бойових завдань нашою бригадою. Наші підрозділи впевнено тримають оборону і на деяких ділянках ситуація дозволяє безумовно просуватись вперед на кращі тактичні положення.
Також він розповів про втрати ворога у живій силі й техніці:
Оскільки останні півтора року активно війна приносить ворогу значних втрат, він вже став поводити себе значно обережніше. В нашій смузі відповідальності просування техніки дуже рідко помічаються, тому що всі наші сили та засоби орієнтовані на їх знищення. Переважно це дії піхотою, тактикою малих груп, тому що в тому ж Бахмуті, наприклад, коли ворог застосовував значно більшу кількість військ, ми мали можливість їх вражати значно більше.
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