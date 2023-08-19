У суботу, 19 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" майор, прес-офіцер 24 ОМБр імені короля Данила Олександр Савченко розповів про оперативну ситуацію на своєму напрямку, східному фронті.

У нашій смузі відповідальності ситуація залишається напруженою, але повністю контрольованою. Протягом останнього місяця ворог в рази збільшив обстріл з артилерії, в рази стало більше застосування авіації, але загалом це не вплинуло на хід виконання бойових завдань нашою бригадою. Наші підрозділи впевнено тримають оборону і на деяких ділянках ситуація дозволяє безумовно просуватись вперед на кращі тактичні положення.

Також він розповів про втрати ворога у живій силі й техніці: