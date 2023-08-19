Зовсім скрутно стало після того, як росіяни зруйнували єдину асфальтовану дорогу до села.

Під постійними обстрілами й прикордоння Сумщини. Там, у п'ятикілометровій зоні, понад сотню населених пунктів. Росіяни щодня гатять по цивільній інфраструктурі: немає практично жодної вцілілої хати. Та попри це - люди виїжджати не поспішають. Юлія Зайцева - продовжить.

У прикордонній громаді на Сумщині з початку повномасштабного вторгнення, поліцейський офіцер виконує безліч додаткових функцій: возить ліки, продукти, медиків, або навпаки, людей до лікарні. Особливо уважно наглядає за багатодітними сім'ями та самотніми людьми.

Зараз їдемо в сусіднє село до пані Оксани. Пані Оксана у нас - одинока мама, має на вихованні малолітню дитину, малолітнього сина, село знаходиться в зоні бойових дій.

В Оксани на руках 2-річний Мирослав. Є ще двоє синів - 10 та 15 років.

Оксана Нагорна, багатодітна мати:

Є продукти, город садимо, консервуємо, запасаємось на зиму консервацією, компоти є, салати є, вареннячко дитинці, давали гуманітарку, мука є, дріжджів купили, хліба спекли, ось печиво є дитині. Відвідують селищна рада, поліцейські.

Жінка скаржиться правоохоронцям, що старенька хата не витримує постійних обстрілів.

Протікає потолок, повідпадала шпаклівка, з'явилися тріщини по кутках, і дуже сильно сиплеться в погребі.

Начебто й розуміє, що дітям тут небезпечно, але відмовляється евакуюватись.

Мені подобається тут жити, я виїжджати не хочу нікуди, я вже, як сказати, місце собі нагріла, уже звикла.

В Юлії - четверо дітей від 6 до 14 років. Усі налякані та знудьговані.

Денис, син Юлії:

Я далеко не ходжу, мені страшно. Ми почули зрив, ми зразу побігли в погріб.

Олександра, донька Юлії:

Одні старенькі оце, ні з ким погуляти, можу тільки до бабусі сходить, там з нею побуду, переночую, а так в принципі вдома.

Ця родина - фактично на валізах.

Юлія Коржова, жителька села Кіндратівки:

Як не через день, так кожний день вони обстрілюють. Важко, ми рішили виїхати через те, шо дітям потрібна школа. Тут небезпечно дітям. То тривога, то бахкають. Все, скільки там той урок іде. Вчора вийшли город копати собі на їжу. Вийшли, вони почали вже гепати. Будемо виїжджати.

Раніше в Кіндратівці мешкало до півтисячі людей. залишилось вполовину менше.

Юрій Гамота, поліцейський офіцер громади:

Кожного разу, як здійснюється обстріл чи то мінометний, чи то артилерійський, наступного дня родина чи дві виїздять. Молодь виїхали, молоді батьки повиїздили. Я вважаю, що це правильно. Чекати, коли на голову прилетить чи під ноги упаде, залишилися 45-50+, люди похилого віку, і ті, кому реально нікуди їхати, ті, у яких господарство, ті, у кого робота залишилася.

Зовсім скрутно стало після того, як росіяни зруйнували єдину асфальтовану дорогу до села. Тепер добратися можна хіба в об'їзд.

Любов Літенко, соціальна працівниця:

Дорогу перебило, ви ж знаєте, дороги немає, а все одно люди виживають, їздять цією дорогою, продукти привозяться, хліб привозять.

Сергій Стрічка, староста села Кіндратівка:

Автобуси не ходять до нас, люди добираються своїм автотранспортом, з сільської ради допомагаємо, підвозимо до Хотіні. Дорога - це логістика, ні автобус, ні пожарка, ні швидка, ні людям кудись виїхати.

Втім, навіть це не поштовхом для евакуації.

Микола Торяник, голова Хотінської громади:

Люди загалом похилого віку, дуже важко їх переконувати в тому, шо потрібно виїжджати звідси. На сьогодні виїхало вже 157 людей, з них - 50 дітей. Фактично дітей уже 95% вивезено.

А літні люди навіть не ховаються, розповідає соцпрацівниця.

Любов Літенко, соціальна працівниця:

Хоч стріляють, хоч не стріляють, вони кажуть: ми не боїмося, і нікуди вони не ховаються. Бабусі загалом кажуть: а куди ховатись, все одно в погріб сховався, то це не гарантія, що погріб не привалить. Городи копати треба, вони стріляють, ми на городах, ми копаємо.

Пані Ганну навідує донька. І щоразу пропонує забрати до себе, але старенька вперто відмовляється..

Ганна Гапієнко, жителька села Кіндратівка:

Куди я поїду, як я безнога, ногами не піду. Не хочу, ото питають діти: скільки вам років. Кажу: 17. А так 86 років, куди їхати, хто мене буде доглядати.

Віктор показує вирву посеред свого города.

І поліцейський офіцер має оцінити небезпеку

Ось дивіться, це залишок мінометного снаряда...

Втім, родину Віктора навіть вибух за кілька метрів від будинку не зірвав з місця.

Стараємося потихеньку, шоб на місці бути. Жалко оце все кидати.

Колись село процвітало. Працював нещодавно відремонтований фельдшерсько-акушерський пункт.

Був приліт і в школу, і в житлові будинки.

Насамкінець правоохоронці завозять допомогу двом жінкам.

Пані Уляна приїхала з Луганщини на гостини до сестри 23 лютого. І так і залишилась без зв'язку з рідними.

Уляна Очкур, переселенка з Рубіжного:

За день до війни, тільки приїхали, діти встигли виїхати. Нічого не знаю, зв'язку немає, не знаю, як вони там і шо вони там. Тварюки, я їх прокляла. дітки мої, пробачте мені, але я їх прокляла. Вони ж на нас напали, не ми ж на них, фашисти прокляті, і фашисти й то такого не робили.

В одній руці - палка, в іншій - сапка. Пані Надія порається на городі й пропонує врожай захисникам.

Надія Випирайленко, жителька села Кіндратівка:

Цей наш ворог, він поколіннями в нас, на сьогодні нам дуже важко, дуже тяжко, кожен день обстрілюють нас, кожний день вибухи. Але дякуємо нашим ЗСУ. Але ми все одно боремося, ми боремося на своєму фронті, вирощуємо городину, шоб допомогти вам. Кажіть усім, кому треба картопля, ми будем давати безкоштовно.

Жінка невгамовного оптимізму і ладна ділитися всім.