Окупанти вдарили по Токарівці Херсонської області: є жертва [ Редагувати ]
У суботу зранку, 19 серпня, окупанти обстріляли Токарівку Херсонської області. Внаслідок ударів загинула цивільна. Про це повідомилиTelegram-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.
"Внаслідок російського обстрілу загинула жінка. Зранку під вогнем окупантів була Токарівка. Ця ворожа атака обірвала життя 68-річної місцевої мешканки", - пише пресслужба.
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