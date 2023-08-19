Окупанти обстріляли Запорізьку область: є загибла [ Редагувати ]
У суботу, 19 серпня, окупанти в черговий раз обстріляли Запорізьку область. Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Внаслідок атаки загинула жінка.
Зранку росіяни з артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляли Гуляйполе та громаду.
На жаль, під ударом опинилося подружжя: 56-річна жінка загинула, а 61-річний чоловік отримав поранення. Його оперативно доставлено до лікувальної установи.
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