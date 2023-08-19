У суботу, 19 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів про роботу військово-лікарських комісій (ВЛК).

ВЛК - структура, яка є нашим радянським спадком, який не змінюється дуже багато років і був закритою структурою, яка підпорядковувалась тільки Міноборони. Це була повністю закрита структура. Що сьогодні відбувається. З чого все почалось - це були скарги військових, що людині, щоб отримати заключення ВЛК, навіть не маючи кінцівки, треба повернутись у свою військову частину до медпрацівника, щоб отримати паперову довідку для ВЛК. Це катастрофа, так не має бути. Ті черги, які військові мали займати о 4-5 ранку повністю не придатні до дії. Це все, що було.

Далі він розповів, що змінилось.