Робота ВЛК: Михайло Радуцький розповів про основні зміни [ Редагувати ]
У суботу, 19 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів про роботу військово-лікарських комісій (ВЛК).
ВЛК - структура, яка є нашим радянським спадком, який не змінюється дуже багато років і був закритою структурою, яка підпорядковувалась тільки Міноборони. Це була повністю закрита структура. Що сьогодні відбувається. З чого все почалось - це були скарги військових, що людині, щоб отримати заключення ВЛК, навіть не маючи кінцівки, треба повернутись у свою військову частину до медпрацівника, щоб отримати паперову довідку для ВЛК. Це катастрофа, так не має бути. Ті черги, які військові мали займати о 4-5 ранку повністю не придатні до дії. Це все, що було.
Далі він розповів, що змінилось.
- Перше - черги зменшились не тільки за рахунок, що законом ми дозволили відкривати ВЛК в цивільних медичних закладах. Це суто збільшило кількість місць, де можна пройти ВЛК.
- Також цей закон диджиталізував сьогодні в плані пілоту, на жаль ще не по всій країні, сьогодні вже дуже багато паперових документів анульовані, тепер це можна робити за допомогою електронної пошти, електронних програм.
- Третє - НСЗУ сьогодні спеціальним рішенням був створений ще один пакет медичних гарантій саме для сплати роботи ВЛК в цивільних закладах. На сьогоднішній день завдяки цьому додатково відкрито понад 400 ВЛК в різних закладах комунальних або державних, це дуже спрощує сьогодні ситуацію.
по темі
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про те, що кількість жертв зросла
У суботу, 19 серпня, у Чернігові пролунав вибух у центрі міста
У суботу, 19 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" майор, прес-офіцер 24 ОМБр імені короля Данила Олександр Савченко розповів про оперативну ситуацію на своєму напрямку
У Покровську, що на Донеччині триває рятувальна операція після чергового російського теракту
У суботу, 5 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, чому окупанти роблять ставку саме на схід України