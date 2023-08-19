У місті Свалява, що на Закарпатті. безоплатно обслуговують протезованих військових. За ініціативою стоять два брати. Яків у Америці протезує бійців, а Петро в Україні забезпечує технічне обслуговування. Як все працює - бачила Ірина Ковальчук.

Не тільки ходить, водить авто, а ще й займається спортом! Олександр завдяки протезуванню зміг повернутися до повноцінного життя!

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Бачите, я тепер уже вільно біжу! При тому, що це протез не біговий, це протез спортивний - для більш активного способу життя. Для тренувань.

Олександр - усе свідоме життя, а це майже 15 років - у війську. Каже, 24 лютого 2022 року зустрів у 93 бригаді "Холодний яр", за пів року отримав поранення.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Наступив на протипіхотну міну. Виходили з позицій, був якраз мінометний обстріл сильний. Перших секунд 10 це був просто шок, бо я розумів, що все! Все життя, яке було до цього, змінюється. Зрозумів: чого плакати, треба рятувати життя. Дістав турнікет, наклав собі турнікет, потім хлопці забрали мене.

Відірвало стопу, після кількох операцій, одна з яких невдала, ампутація лівої голені, потім ускладнення і реампутація. Після загоєння - протезування.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Основне від протезування - це те, що людина не має себе відчувати інвалідом серед людей. Вона має рухатися далі, не зупинятися, щоб ніхто йому не міг сказати, що ти - інвалід, і ти не можеш зробити те чи те.

Дружина знайшла в інтернеті організацію на Закарпатті, яка займається протезуванням військових безкоштовно. Черга велика, але все вдалося! Кілька місяців на тимчасовому протезі, а зараз - Олександр приїхав з Дніпра, аби виготовити постійний.

Петро Градинар, травматолог, ортопед:

Це тимчасовий культеприймач. Він ходить в ньому, під час цього формується культя, і ми можемо з меншими затратами зробити йому постійний.

Аби зняти мірки під індивідуальні параметри - гіпсують, а перед тим роблять заміри й позначають проблемні зони.

Петро Градинар, лікар-травматолог, ортопед:

Малюємо смайлик, щоб військовий засміявся. Тепер відзначаємо лінії, де протез буде проходити.

Ось це називають негативом. Він відображає повністю фізичну форму культі. Далі розпочинають виготовлення прототипу протеза - позитива. Заливають форму гіпсовою сумішшю. Як підсохне - шліфують і заготовка готова.

Петро Градинар, травматолог, ортопед:

Для розігрівання протеза є спеціальна програма. Наводимо, щоб вона розігрівала. Ставимо сам культеприймач. Вона його розігріває. Коли досягнули відповідної температури, ми його натягаємо на позитив, і тим самим передаємо культеприймачу усі об'єми культі пацієнта.

Працюють з протезами різних видів - усі сучасні та високотехнологічні.

Петро Градинар, лікар-травматолог, ортопед:

Цей протез називається "Екстріміті". Він є різних розмірів під культю пацієнта. Має циліндричну форму. Залежно від розмірів ми використовуємо їх, роблячи протез. Переваги - пацієнт в будь-який час може звичайним феном підігріти місце, де його давить і скоригувати. Це карбоновий спеціальний сплав.

Усі складові, запчастини та матеріали отримують від благодійного фонду зі США. На первинне протезування усі поранені бійці летять туди. А вже сервісне обслуговування забезпечують в Україні, у Сваляві - теж у благодійному фонді. Абсолютно усе для захисників - безкоштовно!

Петр Градинар, травматолог, ортопед:

Це майстерня, ми називаємо її грязною, бо там ми гіпсуємо, шліфуємо. Є чиста зона, де ми робимо настройки, карбонові культеприймачі. Тестуємо наші протези на біговій доріжці, на велотренажері. І наступна зона - це зона відпочинку.

Ідея допомогти пораненим військовим у протезуванні виникла у двох братів. Яків вже 15 років протезує у США, а Петро - лікар-ортопед, травматолог у Сваляві. Так з'явилися два благодійні фонди у різних куточках планети з однаковою назвою "Протез Фундейшен".

Петро Градинар, травматолог, ортопед:

Ми займаємося технічним обслуговуванням протезів в Україні. Тобто всі військові запротезовані повертаються до нас, проходять тут сервісне обслуговування, реабілітацію. Ми долучаємо їх до різних програм. Стараємося їх вивозити в гори, санаторії, в замки, щоб вони протестували протез.

З березня запротезували вже сотню захисників. Проте в черзі - понад тисяча. Аби допомогти якомога більшій кількості поранених, у планах відкрити подібний сервісний центр у Києві.