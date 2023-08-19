Вибух у центрі Чернігова: яка кількість жертв та постраждалих (відео) [ Редагувати ]
У суботу, 19 серпня, у Чернігові пролунав вибух у центрі міста. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі. У МВС повідомили деталі.
Чернігів. Суботній святковий ранок. Люди йшли з церкви з корзинками посвячених яблук…
Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові.
Загинуло 5 осіб.
Травмовано 37 людей, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога.
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