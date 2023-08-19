У суботу, 19 серпня, у Чернігові пролунав вибух у центрі міста. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі. У МВС повідомили деталі.

Чернігів. Суботній святковий ранок. Люди йшли з церкви з корзинками посвячених яблук…

Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові.

Загинуло 5 осіб.

Травмовано 37 людей, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога.