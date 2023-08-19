Турелі для ЗСУ! На Кіровоградщині, у місті Знам'янка, місцеві ковалі роблять для наших захисників різне залізне оснащення. Скоби для бліндажів, пічки, підставки для окопних свічок. І нині найзатребуваніше - це установки для кріплення автоматів, кулеметів та гранатометів, або коротко - турелі. У майстерні знам'янських ковалів побували наші кореспонденти.

Іскри від металу у майстерні в Знам'янці. Місцеві ковалі роблять установки для кріплення кулеметів. А коротко - турелі.

Юрій Гребенюк, коваль-волонтер:

Корисна хлопцям тим, що вони находячись у своєму бліндажі, не виходять на поверхню й оглядають свої позиції дистанційно, турель встановлюється за 20 метрів від позиції, вона маскується, там працює камера на 180 градусів, тобто турель повертається вправо-вліво і вони можуть оглядати свою позицію. Якщо раптово наступає ворог, вони можуть зупинити цю хвилю.

Ці турелі на дистанційному управлінні. Без підзарядки можуть працювати дві доби.

Юрій Гребенюк, коваль-волонтер:

Ввімкнули живлення, повернули наліво, повернули направо, постріл, розібрались за три секунди, нескладна конструкція.

Робити турелі знам'янські ковалі почали торік на прохання знайомих бійців. Спочатку виготовили одну і протестували на полігоні.

Нині ж запит на них від бійців - значний. До роботи долучилися з десяток місцевих ковалів. І всі на волонтерських засадах, поза основною роботою. І все власним коштом. Окрім турелей команда виготовляє скоби для бліндажів, пічки та інше оснащення для наших захисників.

Сергій Середа, волонтер:

Щоб була вже ж перемога, хочеться, щоб була перемога, щоб людям там трошечки ліпше було, ми тут, а вони там.

Знам'янські ковалі таких турелей зробили вже декілька десятків. І їх активно використовують наші захисники на усіх напрямках фронту.