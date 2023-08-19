У суботу, 19 серпня, у Чернігові пролунав вибух у центрі міста. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі. В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" виконувач обовʼязків мера Чернігова Олександр Ломако розповів про перші деталі удару рф по центру Чернігова прямо з місця подій.

"Зараз всі служби працюють на місці, розчищають територію, ділянка, де був вибух, перекрита для цивільних, щоб вони не перешкоджали роботі техніки, яка ліквідує наслідки влучання", - зазначив він.

На жаль, вже є інформація підтверджена про 37 травмованих, серед них діти. На жаль, серед них є й у важкому стані, 11 людей зараз у лікарнях міста. Попередньо, є інформація про 5 загиблих. Я хочу сказати, що це черговий приклад військового злочину рф про цивільного населення, тому що це центр міста. За Драмтеатром, в який був приліт, є парк, в якому завжди гуляє багато дітей з батьками, поряд багато ресторанів з літніми майданчиками та це посеред дня, зрозуміло, що в центрі міста було багато людей.

Також він розповів, чи перебували люди всередині Драмтеатру, чи були навколо у парку:

Да, були люди всередині. По ситуації всередині по травмованих або загиблих у мене інформації немає, тому що частина з них спустилася в укриття прямо там. По загиблим і травмованим ту інформацію, яку дають спецслужби - це люди, які були біля Драмтеатру, це або уламки, або вибухова хвиля. Дуже багато будівель біля Драмтеатру постраждали, є уламки ракети і уламки будівель.

Також він прокоментував, яка саме це була ракета:

Я не хочу коментувати специфічну інформацію, це ракета, яка саме - краще повідомлять військові.

Крім того, Ломако розповів, чи організована медична допомога: