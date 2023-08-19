Укрпошта анонсувала випуск нової марки "Україна-мати", приуроченої до 32-ї річниці Незалежності України. Знімальній групі "Інтера" ексклюзивно вдалось побачити перший примірник поштового випуску, адже до 24 серпня марка доступна лише по передзамовленню.

Більше про найуспішніші поштові випуски воєнного часу - Ярина Марків.

Вперше й ексклюзивно... В Головпоштамті нашому телеканалу демонструють її. "Україну-мати".

Наталія Мухіна, начальник управління філателістичної продукції:

Дійсно, сьогодні "Укрпошта" анонсує новий поштовий випуск, який з'явиться 24 серпня у 32-у річницю Незалежності України. 2-й рік поспіль, коли ми відзначаємо її в умовах широкомасштабної війни. І це вже презентація продукції, яку ще ніхто не бачив.

"Головна героїня" випуску - відома кожному українцеві велична скульптура - "Батьківщина-мати", закарбована на марках вже оновленою, вільною від тоталітарного минулого - з щитом, увінчаним тризубом та новим іменем "Україна-мати". Всіяна національними символами в інтерпретації художниці Зінаїди Кубар.

Зінаїда Кубар, художниця, авторка поштового випуску "Україна-мати":

Перший образ Батьківщини-матері в мене з'явився у 2012 році. Це якраз той, який зараз на марці. Батьківщина-матір в намисті. Як завжди казали, що це радянський символ, що він не несе ніякого культурного коду, тому я вирішила, що я маю надати їй таку нашу ідентичність.

Художниця з року в рік поверталася до ідеї зміни сприйняття українцями "Батьківщини-матері". Вдягала скульптуру в різні образи, принтувала її на футболках, хустках, одну з колекцій назвала "Матуся".

Зінаїда Кубар, художниця, авторка поштового випуску "Україна-мати":

У мене навіть була пропозиція колись повісити на Батьківщину-матір намисто, але технологічно - це було майже неможливо. І тільки зараз, коли вже змінилася символіка герба на тризуб, ця праця стала плідною, і вже ви бачите цю марку.

У випуску також передбачений конверт, листівки "Віра", "Надія", "Любов" і магніт. Набір вже доступний для передзамовлення на сайті. Й філателістам радять поквапитись, враховуючи попит на марки воєнного часу. Таких "Укрпошта" вже випустила 22. І шалений ажіотаж, довжелезні черги та рекордні продажі почалися ще з першого поштового випуску.

Наталія Мухіна, начальник управління філателістичної продукції:

"Руський воєнний корабель іди.." - це марка, яка сколихнула українську філателію, сколихнула світову філателію. Вона стала легендарною. Ми отримали Гран-прі мистецької премії "Азіаго", Італія за цей поштовий випуск.

Марка за мотивами легендарної фрази українського прикордонника на Зміїному була випущена в історичному накладі - мільйон екземплярів. І побила всі рекорди продажів! Але не в день випуску, а дві доби потому.

Наталія Мухіна, начальник управління філателістичної продукції:

Нам допомогли збільшити попит ЗСУ, коли на другий день введення марки в обіг потопили крейсер "москва".

23 грн - стільки коштувала марка у відділеннях "Укрпошти", а на перепродажі...

Вадим Іщенко заступник голови Київського товариства філателістів, член редакційно-художньої ради "Укрпошти":

Вартість марки була шаленою. Наприклад, пару аркушів коштувало до 1000$. Це велика ціна була. Зараз ціна впала, і ви спокійно можете придбати її за 3000 грн.

В найкращі 5 найпопулярніших випусків потрапила й марка присвячена звільненню Херсона: "Херсон - це Україна". Більшість із майже мільйона примірників були реалізовані за лічені години. Автор ескізу - художник із Запоріжжя Андрій Сагач - розповідає про сенси, які заклав у роботу. На скибці кавуна - символу регіону - намальовані протести мирних жителів і палаючі будівлі. Насіння ягоди символізує ворожі ракети.

Андрій Сагач, художник-ілюстратор, автор поштового випуску "Херсон - це Україна":

Насамперед мені цікаво непросто намалювати кавун або Херсон напряму. Було цікаво якось обіграти, наприклад, те, що ці злочини, які там відбувалися під окупацією, залишиться у пам'яті, що земля все пам'ятає. І цього кавуна, котрий проростає після деокупації, усі жилки його все пам'ятають. Це пам'ять народу землі.

Вісім поштових випусків "Укрпошти" воєнного часу були благодійними. З їх реалізації лише за 2022 рік компанія зібрала на потреби нашого війська понад 55 мільйонів гривень. Ще два десятки країн підхопили ініціативу "Укрпошти", серед яких - Польща, Італія, Франція, Чехія, Люксембург, Австрія, Іспанія - і теж випустили "марки війни" на знак солідарності з українським народом.