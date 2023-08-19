У суботу, 19 серпня, у Чернігові пролунав вибух у центрі міста. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі. В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про те, що кількість жертв зросла.

На цей час ми маємо 42 жертви цієї трагедії, це попередні дані, тому що люди звертаються за медичною допомогою. 6 осіб, на жаль, загинули.

"5 хвилин тому прийшла інформація що в лікарні померла дівчинка 6 років, її мама знаходиться у вкрай важкому стані, 36 осіб поранено, вони в медичних закладах, серед них і поліціянти і працівники судових органів. Це все цивільні люди, які або знаходились на центральній площі м. Чернігова, або йшли після освячення фруктів з найближчої церкви", - додав він.

На даний момент всі медзаклади працюють у повному режимі, люди звертаються, ми їх приймаємо, вислуховуємо. Тут вже і волонтери медичні працівники, працюють всі рятувальники, вже приїхали й працівники прокуратури, СБУ, які документують цей варварський злочин, терористичну атаку на цивільні обʼєкти і населення.

"Ракета попала безпосередньо в Палац культури в центрі міста, звичайно, що люди уже збиралися і в сусідніх кафе і в магазинах. Дахи сусідніх будинків старої частини міста знищені", - сказав Клименко.

Також він розповів про стан виживших та постраждалих: