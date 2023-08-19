Загарбники лишили по собі купу сміття й красномовні автографи на стінах.

Наш наступний сюжет - із села Урожайне, яке Збройні сили України днями звільнили від окупантів. І яке розташоване на одному з успішних напрямків українського наступу на півдні. Маємо подробиці операції безпосередньо від учасників. Матеріал створений спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Анастасія Бобовнікова, кореспондентка Військового телебачення України:

Саме так виглядають звільнені села після російських обстрілів. І ми зараз ідемо до мінометників, щоб вони розказали, як ішли бої за звільнення цієї території.

Дорога поміж обвугленим залізяччям. Усе це колись було російською технікою. Обладнання вогневої позиції займає лічені хвилини.

Анастасія Бобовнікова, кореспондентка Військового телебачення України:

Ми виїхали з хлопцями на позиції у напрямку Урожайного. І готові відкривати вогонь, але тільки якщо надійде ціль.

Бійці розповідають про насичений подіями тиждень.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

БМП, автомобілі палили. Це ми можемо. Горіло гарно! Воно горить, а вони суєтяться, бігають. Буквально 3-4 дні розрахунок міномета за Урожайне, лісопосадки немає. Більше вони сюди не сунуться.

З лісопосадок окупантів викурювали, наче тарганів, розповідають воїни.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Спочатку заходимо ми, як говориться, робимо плацдарм. Потім заходить піхота, дочищає. Так поступово ми йдемо вперед і тільки вперед.

Наші захисники кажуть: звільнення Урожайного - результат злагодженої роботи багатьох підрозділів.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

Піхота без нас нічого не зробить, і ми з нашою далекобійною артилерією теж нічого не зробимо.

Анастасія Бобовнікова, кореспондентка Військового телебачення України:

Зовсім нещодавно тут був командний пункт росіян, але це село вже звільнене.

Загарбники лишили по собі купу сміття й красномовні автографи на стінах. Деякі втікачі сховалися у посадках поблизу.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

Їх там, шо тараканів. Посадка - добре, коли осінь, коли листя немає. Але і нас видно.

Антон, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони понакопують дірочок, наче мурахи. Хлопці з піхоти розповідали: наче все зачистили, все, виходимо, 20 метрів відійшли, а вони виповзають звідкілясь.

Утім ця тактика не врятує окупантів - наші бійці збираються йти далі, метр за метром звільняючи українську землю.

Антон військовослужбовець Збройних сил України: