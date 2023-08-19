Важких поранень Іван дістав торік 29 травня в районі Гуляйполя під час ворожого мінометного обстрілу.

Він змінив фагот на гранатомет. Музикант симфонічного оркестру Львівської національної філармонії Іван Мелета торік пішов на фронт. Служив у 45 артилерійській бригаді. Внаслідок мінно-вибухової травми був поранений. І гру на інструменті довелося поставити на паузу. Вікторія Балицька поспілкувалася із захисником.

Іван Мелета до повномасштабного вторгнення грав на фаготі в симфонічному оркестрі Львівської національної філармонії. На цьому онлайн-концерті під час карантину виконує "візерунки для духових".

Торік Іван відклав фагот і взяв до рук гранатомет. Перш ніж піти боронити країну, подбав про безпеку дружини та донечки.

Іван Мелета, музикант Львівської національної філармонії:

Відвіз на кордон, далі вже повернувся додому, і на наступний день я пішов у військкомат. Мене вразило, наскільки всі хлопці були вмотивовані, наскільки всі вірили в нашу перемогу.

Музикант потрапив до 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ. Взяв собі позивний "Фагот". Вже коли Іван виконував бойові завдання на передовій, колеги з оркестру влаштували благодійний концерт на його підтримку. Початок гімну України заграли лише фаготисти.

Іван Мелета, музикант Львівської національної філармонії:

Мені на той момент було дуже приємно, мене це дуже сильно підтримувало, мотивувало, просто було приємно, що рідні люди памятають про мене.

Важких поранень Іван дістав торік 29 травня в районі Гуляйполя під час ворожого мінометного обстрілу.

Іван Мелета, музикант Львівської національної філармонії:

Перший приліт міни - це я отримав всі поранення, які в мене були, і загинуло 2 моїх побратимів. І цей обстріл тривав пізніше ще майже годину.

В Івана ушкоджена права нога. Тривалий час він пересувався на візку. Зараз ходить із милицями. А ще на правій руці ампутований середній палець та ушкоджений вказівний на лівій. Для музиканта це велика проблема.

Іван Мелета, музикант Львівської національної філармонії:

Кожен палець має свою якусь роль на інструменті, там задіяні всі пальці. Я мріяв грати в симфонічному оркестрі ще з юних років, коли пішов в музичну школу.

Це репетиція оркестру, в якому воїн працював три роки. Його місце - у передостанньому ряду, серед фаготистів. Поки що колеги виконують свою партію у симфонії №9 Антоніна Дворжака, без Івана.

Проте музиканти чекають на його повернення.

Андрій Ткачук, концертмейстер групи фаготів Львівської національної філармонії:

Такі люди - це рідкість зараз в наш час. Талановитий професіонал, який підходить до своєї роботи, до свого інструменту з великою відповідальністю.

Через поранення Івана звільнено з війська. Він може повертатися до улюбленої музики, але спершу треба підлікуватися та протезувати палець.

Іван Мелета, музикант Львівської національної філармонії:

Відтоді як отримав поранення, я ще в філармонії не був, тому шо завжди чекаю, що буду себе краще почувати. - А де ваш інструмент зараз? - У філармонії в моїй шафі, чекає на мене.

Друг та колега Андрій Ткачук дістає з шафи Іванів інструмент. Несе акуратно, як велику коштовність.

Це його фагот, на якому він підкорював сцени Швейцарії, Німеччини, України. І буде підкорювати, за рік часу він візьме цей інструмент в руки, Іване, ти чуєш, це твій фаготик!

У філармонії готові допомагати ветерану, тільки б Іван повернувся до музики.