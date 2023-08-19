У суботу, 19 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" сержант 109 батальйону ЗСУ Ігор Фірсов розповів про оперативну інформацію з фронту та чи є успіхи у Сил оборони.

Успіхи у Сил оборони постійні, якщо ви подивитесь на карту, то ворог успіхів не має. А коли ворог не має успіхів - це наш успіх. Ми захистили свої землі, ще й нанесли точні ефективні враження ворога. Тому що ворог при будь-яких штурмах, будь-яких атаках терпе втрати.

"Але так, я підкреслю, напевно, що Бахмутський напрям і Авдіївський напрям - там відбуваються ворожі штурми постійно. Ще раз повторю, Авдіївка знаходиться трохи нижче від наших позицій і ми добре усвідомлюємо, що для ворога - це завдання і ціль номер 1", - сказав він.