У суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський, в рамках свого візиту до Швеції, зустрівся з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном. Про це повідомляється у Telegram-каналі президента Володимира Зеленського.

Як розповів президента, на порядку денному оборонна співпраця країн, а також потужні шведські БМП CV-90.

Наші воїни вже ефективно використовують їх на передовій. Плануємо також виробляти CV-90 в Україні.

Під час свого візиту лідер країни зустрінеться з:

премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном;

королем Карлом XVI та королевою Сільвією;

спікером Андреасом Норленом;

головами парламентських партій.

Як розповідав Зеленський, завданням поїздки є посилення наших воїнів на землі й в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в оборонно-промисловому комплексу, а також європейська інтеграція України.