Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Швеції [ Редагувати ]
У суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський, в рамках свого візиту до Швеції, зустрівся з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном. Про це повідомляється у Telegram-каналі президента Володимира Зеленського.
Як розповів президента, на порядку денному оборонна співпраця країн, а також потужні шведські БМП CV-90.
Наші воїни вже ефективно використовують їх на передовій. Плануємо також виробляти CV-90 в Україні.
Під час свого візиту лідер країни зустрінеться з:
- премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном;
- королем Карлом XVI та королевою Сільвією;
- спікером Андреасом Норленом;
- головами парламентських партій.
Як розповідав Зеленський, завданням поїздки є посилення наших воїнів на землі й в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в оборонно-промисловому комплексу, а також європейська інтеграція України.
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