А на зиму, коли не буде роботи в полі, кажуть на агрофермі, готові допомагати армії.

У прифронтовій громаді на Харківщині місцевій агрофірмі, яка вирощує ягоди й овочі, довелося повністю перебудувати свою роботу. Як зберегли всіх своїх працівників і адаптувалися до нових реалій в умовах війни? В сюжеті Світлани Шекери далі.

У цьому господарстві вирощують ягоди. Малина, полуниця. Вже на підході ожина.

У полі достигають і кавуни.

У теплицях - огірки.

І вже достигли помідори.

У цьому господарстві на кордоні Харківської та Полтавської області з початком великої війни робота зупинялася усього на місяць. Далі вирішили - будь-що працювати.

Тому що працюють люди, для яких це питання - їх виживання.

Хоча було і страшно й не зрозуміло, чого чекати далі.

Любов Юр'єва, агроном ягідного агропідприємства:

Кожного вечора всі автівки стояли заправлені паливом, і ми чекали, щоб якщо що вночі можна було виїхати.

Загроза згуртувала людей. І тогоріч тут змогли виростити гарний врожай полуниці.

Галина Шкрібляк, працівниця агропідприємства:

Стріляло все навкруги, ми дрижали, але ми збирали. А що ж робити, треба працювати. Літаки гурчать, швидко летять над головами, ми пригинаємо голови, але нікуди нам діватися.

Та що робити з урожаєм далі. Підприємство, на яке раніше відправляли ягоду для заморозки, росіяни знищили. Тож всю логістику довелося вибудовувати наново.

Любов Юр'єва агроном ягідного агропідприємства:

Наразі ми вивозимо нашу ягідку аж в Дніпропетровську область, це дуже далеко, логістика - дорога. Маршрути змінилися на більш ніж 100 км в одну сторону. Ми дуже переживаємо за свою продукцію, коли вона знаходиться на заводах заморозки, щоб нічого не трапилось з цими заводами, щоб була електроенергія, яка теж здорожчала.

Цьогоріч урожаю полуниці не отримали. Бо не змогли висадити нові плантації. Та, з іншого боку, саме зараз про Україну дізналися в Європі, і як про виробника теж.

Любов Юр'єва агроном ягідного агропідприємства:

І ми змогли зробити прямий експорт на Італію, тобто про нас більше люди дізналися. Дізналися, що з нами можна робити контракти прямі, і ми вийшли навіть більше ніж до війни на експортні можливості.

Тут залюбки вирощували б більше овочів. Та собівартість органічної продукції, яку тут вирощують, надто висока. А українці наразі обирають те, що дешевше.

Любов Юр'єва агроном ягідного агропідприємства:

Ми працюємо з органікою, у нас органічне все - і овочі, і деякі зернові культури, які ми вирощуємо. А все це потребує тільки ручної праці, і овочі в першу чергу і вручну сапаєш, і вручну збираєш, немає ніяких комбайнів, тобто якщо буде економіка, щоб ми хоча б вийшли в нуль.

Та що б не було, треба виходити в поле й вирощувати - впевнені робітники агрофірми.

Оксана Поляк, працівниця агропідприємства:

У наш час, в період цієї війни, важливо дуже, щоб люди думали, що ми йдемо до перемоги, що в нас все буде добре, хай не бояться, хай не лякаються. Все добре в нас буде.

А на зиму, коли не буде роботи в полі, кажуть на агрофермі, готові допомагати армії - є руки і є бажання докладати зусиль задля спільної перемоги.