У суботу, 19 серпня, у Чернігові пролунав вибух у центрі міста. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі. В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" кореспондент "Суспільного" Андрій Тіток розповів про ситуацію станом на тепер прямо з місця подій.

Просто зараз я перебуваю на місці, де буквально декілька хвилин тому завантажували тіла загиблих, їх було як мінімум четверо. Ці роботи продовжуються.

"Це центр Чернігова. Позаду мене Драмтеатр, туди власне прилетіла російська ракета, це сталося близько 11:20 і основна маса людей у цей час була у Драмтеатрі, де проходив захід. Люди встигли спуститися у підвал, майже всі загиблі та травмовані були ті, хто гуляв на вулиці. Це мами з дітьми, це люди з церков, люди відпочивали, тому що в центрі міста, буквально в 100 метрах від місця прильоту, є так звана "алея їжі", тут ресторани розташовані. І в цей час також тут перебували люди", - сказав він.

Були люди. які дійсно народилися в сорочці, яких не зачепило ні уламками скла, ні уламками конструкції.

"Попередньо відомо, що удар був здійснений балістичною ракетою, її уламки я особисто бачив, фільмував", - додав він.