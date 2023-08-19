На Миколаївщині волонтери організували "Добру кухню" [ Редагувати ]
Майже 300 обідів - і це лише за один день. На Миколаївщині волонтери відкрили «Добру кухню». Безоплатно годувати планують найбільш нужденних в містах та селах. Але не просто роздавати їжу, а робити це екологічно. Більше знає Марина Михайловська.
Обідній час. До волонтерського пункту сходяться люди.
Після реєстрації всіх запрошують до столів роздачі.
Волонтери кажуть: все свіже, страви ще гарячі. Це повноцінний обід.
Міла Юрченко - координатор волонтерського проєкту:
Бабусі стояли, говорили, що давно не їли м'яса. Ми прислухаємося. Хочеться зробити так, щоб для людей були не тільки макарони з маслом, а щось смачненьке.
Ніна Федченко - жителька Миколаєва:
Один раз дали гречку і котлети прям домашні, я вже давно і сама таких не робила. Дуже гарні.
Христина тут волонтерить з трьома маленькими доньками. Каже, унікальність проєкту в його екологічності. Вони сортують сміття, збирають та здають вторсировину.
Весь посуд та пакування для їжі паперові. В гуманітарному екопункті привчають відвідувачів берегти природу.
Приходьте з екоторбами, бачите, як у жіночки. Це максимально екологічно, бо пластик вбиває планету.
Юлія Мархель - лідерка громадського об'єднання:
У нас півтора року екологічна катастрофа. Екоцид вцілому пов'язаний з війною. 250 тис. кв. км заміновано, 50 тисяч гектарів лісу знищено, через перенаселення регіонів, внутрішньої міграції переповнені сміттєзвалища.
Волонтери годують переселенців, самотніх пенсіонерів та малозабезпечених в Миколаєві. Крім того, мобільна бригада їздить у зруйновані села. Тричі на тиждень гарячі обіди привозять у селище Луч. Воно більше пів року перебувало на лінії фронту і потерпало від постійних обстрілів.
Любов Патік - жителька селища Луч:
Тут вікна повибивало, в кутових квартирах пробило дахи наскрізь, у нас над квартирою якась вмятина.
Вцілілих будинків тут не залишилося. Але місцеві жителі повертаються в Луч. Світло та воду в селищі відновили, а от газу поки немає.
Ірина Герасимчук - жителька селища Луч:
Не всі можуть готувати, ми готуємо на електроплитках, не в усіх вони є. Багато пенсіонерів, які не можуть себе обслуговувати. Тому гаряче харчування цим людям дуже потрібно.
"Добра кухня" - гуманітарний проєкт, його розпочали в Харкові, в серпні він запрацював на Миколаївщині, невдовзі обіди возитимуть і в Херсон.
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