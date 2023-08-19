"Однозначно були навідники, є затримані": очевидець розповів про удар по центру Чернігова [ Редагувати ]
У суботу, 19 серпня, у Чернігові пролунав вибух у центрі міста. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі. В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" очевидець ракетного удару, військовий Валерій Боровик розповів, що відбувалось у момент вибуху.
Одному хлопцю відірвало руку, близько 9 загиблих, я за хвилину, за 30 секунд спустився з другого поверху на перший поверх, і у цей час прийшов прильот. На другому поверсі залишались люди. Як мінімум одна людина, з якою я говорив - це технічний персонал, обслуговував звук у приміщенні театру.
"Був потужний вибух, нас кинуло хвилею на підлогу, скрізь повибивало шибки вікон. Фактично другого поверху, як я розумію, вже немає. Потім ми почали спускатися у бомбосховище, тому могли всім людям там, там і поранені були, допомагати. Крові багато було, поранені були не тяжкі, вмивали їх, робили перев'язки. Через 20 хвилин вже могла бути евакуація із самого бомбосховища, вже приїхала ДСНС", - сказав він.
Всі чекали другого удару, але перший удар був зроблений професійно, однозначно були навідники, були люди, які підтверджували удари. На скільки знаю, є вже заарештовані, знаю кількість, але поки не можу говорити.
Зазначимо, що на цей час відомо про 90 поранених та 7 загиблих.
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