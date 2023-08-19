Посадовці зазначають: спробувати долучитися до програми жителі Київщини, які постраждали від дій агресора, ще можуть.

У Київській області нові квартири отримали 11 родин. Вони втратили житло внаслідок російської агресії. Відповідна програма почала діяти ще минулого року. Хто може претендувати на житло - дізнавався мій колега Анатолій Журавльов. Далі - його матеріал.

Нові жителі Броварів показують нам свої квартири. Оселі вони отримали безкоштовно - взамін житла, що знищили загарбники під час атак Київщини торік.

Почалися бомбардування!

Ці кадри були зняті у Бородянці минулого року - саме тоді, коли там точилися жорсткі бої. В будинок Надії влучила російська авіабомба.

Надія Гончар, учасниця програми "Нова оселя":

Ми не були, виїхали за 9 кілометрів у село до мами, в них там погреб був. І не далеко від нас вони їздили теж, за один кілометр проїжджали від нас. Ми виїхали туди, слава Богу. У другому під'їзді в нас загинуло 10 осіб, з них - троє дітей.

Відтоді багатодітній родині доводилося жити у повній невизначеності, розповідає Анжеліка - донька Надії.

Анжеліка Гончар, учасниця програми "Нова оселя":

Там залишилися не тільки друзі, там залишилося все. Ми просто не встигли нічого забрати, абсолютно нічого не забрали. Єдине, що я забрала - це свого кота. А все інше - згоріло.

Шанс облаштувати свій новий трикімнатний куточок, хоч і в іншому місті, в родини з'явився завдяки програмі "Нова оселя". Це вже друга черга квартир, яку посадовці виділили для жителів Київщини, що втратили житло через повномаштабне вторгнення росіян.

Руслан Кравченко, начальник Київської обласної військової адміністрації:

Відповідно до цієї обласної програми вже вручено 31 квартиру. І сьогодні ми вручаємо ще 11. Ще плануємо 15-16 квартир - нам вистачає обласних грошей, щоб придбати нові квартири.

Перші в черзі на отримання квартир - пенсіонери та багатодітні родини, а також - родини військовослужбовців.

Євгенії Станіславівні навіть змінювати населений пункт не прийшлося.

Євгенія Дембіцька, учасниця програми "Нова оселя":

Однокімнатна, але нічого страшного! Вид дуже красивий, майже в центрі Фастова. На свої сили розраховувати неможливо. Не витягнули б.

Посадовці зазначають: спробувати долучитися до програми жителі Київщини, які постраждали від дій агресора, ще можуть.