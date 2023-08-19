У Криму запанувала економічна криза [ Редагувати ]
Овочі за ціною м'яса, дефіцит пального, а ще брак туристів. У тимчасово окупованому Криму нині справи кепські. На тлі наступу українських військ - там панує атмосфера невизначеності. росіяни масово відмовляються їхати на півострів, а ціни злетіли буквально на все!
Про кризу в Криму - детальніше в наступному матеріалі.
Яблука - сотня. Персик - 140, 150.
Помідори по сто гривень, огірки - по 60 за кіло. Цьогоріч ціни на кримських ринках шокують навіть місцевих жителів. Такого стрибка цін тут не бачили давно. І це попри те, що більшість овочів та фруктів - вирощені на місцевих господарствах.
Валерій Клочок, економічний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа":
Як на мене, відповідь є очевидна: цінова політика у Криму спровокована саме нестабільністю політичної ситуації й розумінням багатьох, що незворотність процесів дуже близька й очевидна. Маю на увазі деокупацію Криму від російської влади. Крим опиняється в пастці. І там всі готуються до того, як пережити цей час.
Злетіли ціни також й на м`ясну продукцію і молочні товари. Експерти кажуть: буде гірше, особливо на тлі ситуації із пальним на півострові.
Дефіцит бензину - іще одна проблема, з якою регулярно стикаються водії на півострові. 95-ий тепер продають не всі АЗС, подекуди його відпускають по талонах. Цінники на пальне оновлюють щодня.
Валерій Клочок, економічний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа":
Те, що відбувається в Криму, пов`язано з активністю ЗСУ в Чорноморському регіоні: системними атаками безпілотників на нафтопереробні заводи в Краснодарському Краї, з якого теж постачали паливо в Крим, тобто фактично зараз порушений традиційний логістичний маршрут постачання пального до Криму. І це обумовлює там дефіцит. Так і ціни зростають доверху. Плюс, треба розуміти, що коливання, скажу так, Керченського мосту - "закритий-відкритий" - стали регулярними. І це в великій мірі також формує цінову пропозицію в Криму.
Високі ціни, дефіцит пального не єдині проблеми, з якими зіткнувся Крим. Туристичний сезон нині - теж не задався. Частина бізнесу, який тримався на туристах, простоює, або ж і зовсім - зачинився. У найпопулярніших курортних містах - пляжі майже порожні.
Туристичний потік до Криму впав майже на половину. І це дані росстату. Зараз російські туристи вирішили просто не ризикувати. І обрати більш спокійні місця для відпочинку.
Валерій Клочок, економічний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа":
По Криму, дійсно, ситуація - небезпечна. Але треба розуміти й фінансову спроможність росіян. Якщо рік тому вони могли собі це дозволити, то нині це є також маркером того, що рівень фінансового забезпечення росіянина, який обирав відпочинок в Криму - знизився. І він навіть собі цього не може дозволити.
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