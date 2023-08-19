Бахмутський напрямок залишається зоною вкрай активних бойових дій. Сили оборони там відтісняють росіян з передових позицій. На відносно близькій дистанції роблять це за допомогою важкого піхотного озброєння.

Як це відбувається - розкаже Руслан Смещук.

Бахмутський напрямок, ранок. Бригадні мінометники отримують завдання - знищити ворожий міномет та його розрахунок. Ворожу "трубу" помітили аеророзвідники.

Вогонь ведеться на значній відстані, до цілі близько семи кілометрів. Після пострілів розрахунок маскує зброю і переміщується в укриття.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Буває швидко, буває довше. Залежить все від характеру цілі - наступ чи просто їхня піхота лізе.

Піхота супротивника для мінометників - улюблені цілі. Росіяни намагаються маскувати перекидання піхоти. Часто роблять це вночі, бронемашинами. Тому чергові координати та наказ на вогонь, мінометники можуть отримати будь-якої миті. Але і росіяни активно діють - тож треба бути постійно напоготові.

Позивний "Дементор", військовослужбовець ЗСУ:

Літають дуже багато БПЛА їхніх, коптери літають, зависали неоднократно, і бачили, і стріляли, все небо вночі горить. Все літає. Пролітали "мопеди", як ми їх називаємо, дуже часто, в ту сторону летять, чути.

А це вже сусідні, більш близькі до нуля позиції. Тут працюють гранатометники. До позицій російських загарбників звідси не більше трьох кілометрів. Тож вояки застосовують важкий гранатомет.

Такі вибухи тут лунають постійно. Схоже тут снарядів у росіян вистачає, але штурмів вони майже не проводять. Навпаки - більше воюють від оборони. Свого супротивника вояки добре знають. І не щадять.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Знаємо, яка це бригада, якщо по-простому сказати, це та бригада, яка була в Бучі, яка зробила все те, що бачили. Можу порівняти її тільки з їхніми "вагнерами" і ці ВДВ, що зараз напроти нас, відрізняються тим, що у "вагнера" постійно був наступальний потенціал у великій кількості, а зараз противник активних штурмових дій не проводить, більше будує оборону.

На цих позиціях воюють досвідчені військові. Дмитро на фронті з чотирнадцятого року. Каже: може і не хотів би майже десять років воювати, але і кинути все і тікати або робити вигляд, що війни немає - не варіант. Тож продовжує бити окупантів.

Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:

Так сталося... І не кинеш нікого. Треба до кінця бути. Коли воно закінчиться, не знаємо. Може завтра, може післязавтра... Хотілось б. Щоб раз і все. І всі пішли додому, до сімей.

В таких умовах, сили оборони щоденно протистоять і знищують ворога.