У суботу, 19 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" під час трансляції прямо зі Швеції президент України розповів про деталі візиту до країни-партнера.

Свою промову президент розпочав з інформації про ранкову ракетну атаку рф на Чернігів та висловив свої співчуття родинам загиблих та постраждалих.

Сьогодні ми деталізували нашу домовленість щодо спільного виробництва CV 90 в Україні, локалізацію виробництва, ремонти тощо. Це важливо для нас.

Говорили і про літаки Gripen - це гордість Швеції.

Впевнений, що вони можуть зробити нашу свободу більш захищеною. Детально поговорили про майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських Gripen.

Крім того, президент розповів про новий пакет допомоги від Швеції:

Зараз ми готуємо передачу нового 13-го пакету допомоги. У цьому пакеті і боєприпаси для ППО, для бойових машин, запасні частини для бронетехніки, обладнання для розмінування.

"Сьогодні ми обговорювали питання збільшення ролі Швеції в реалізації Формули миру", - додав він.

Обговорили також Європейські відносини, можливості зміцнення нашого спільного "європейського дому", повноправне приєднання України до союзу.

Крім того, мова йшла і про безпекові гарантії для України на шляху в НАТО.

Швеція підтримала декларацію G7 щодо безпекових гарантій для України, команди будуть обговорювати деталі роботи над двостороннім документом.

Президент зазначив, що після російського теракту на Каховській ГЕС стала проблема постачання питної води до багатьох українських міст. Тому Україна потребує високотехнологічного насосного обладнання, яке виготовляється на заводі у Швеції.

Обговорили постачання такого обладнання.

Також Зеленський подякував за підтримку переселенців, які виїхали до Швеції.