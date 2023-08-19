У рамках першого етапу організатори вручили кубки переможцям у трьох номінаціях: найкращий екіпаж, найкращий автомобіль і найкращий водій.

Ралі Поділля. Вінниця прийняла змагання історичних та класичних автомобілів. Участь взяли екіпажі 17 команд на унікальних карах. Спортсмени з різних куточків України вирушили культурним маршрутом Святого Якова. Фінішуватиме ралі у Кам'янці-Подільському.

Центральний парк Вінниці. Площа біля фонтану заповнена ретроавтомобілями. Мерседеси, жигулі, запорожці, ягуар. Усі вони беруть участь у Ралі Поділля. І Вінниця - його перший етап.

Роман Щипков, віцепрезидент ГО "Відроджений Київський Клуб Автомобілістів":

Це перше місто в Україні, яке підтримало ідею проведення ралі. Саме формату ралі Монте-Карло, тобто учасники, які стартують із різних міст, фінішують у першій частині саме у Вінниці. Наступний етап - це старт з міста Бар і фініш у Кам'янець-Подільському.

"Запорожець" Романа Щипкова відомий у всьому світі. Саме на ньому чоловік брав участь у ралі Монте-Карло. Оригінальний двигун, сидіння, шасі та кузов. Автомобілю за п'ятдесят, проте хіба це вік? Всміхається власник.

Роман Щипков, віцепрезидент ГО "Відроджений Київський Клуб Автомобілістів":

Ми приїхали на бірюзовому "запорожці" із Запоріжжя, далі місто Київ, і от ми фінішували зранку у Вінниці.

Ідею ралі Роман із колегами привіз із Монако.

Щоб доїхати туди - його тюнінгований залізний кінь здолав майже 7 тисяч кілометрів. А щоб місцеві зрозуміли, як почуваються спортсмени країни, що воює, на честь екіпажу Романа на мирних вулицях князівства увімкнули повітряну тривогу.

Роман Щипков, віцепрезидент ГО "Відроджений Київський Клуб Автомобілістів":

- Під час проведення фінішу ралі Монте-Карло. - А як реагували місцеві? - По-різному. Але всі знали. Було об'явлено, шо це в підтримку України.

Ще одна команда, яка долучилася до ралі - всесвітньо відомі каскадери із Кривого Рогу.

Віталій Бондар, каскадер:

Ми хочемо в такий спосіб пояснити людям, які прийшли на нашу землю, принесли стільки горя, що сьогодні ми живемо повноцінним життям, і що нам ніхто не завадить. Звісно ж, дякуючи нашим захисникам-хлопцям. Тому що наших спортсменів теж багато на передовій.

Це саме він у далекому 95-му став рекордсменом книги Гіннеса, проїхавши всю Європу із прапором України.

Віталій Бондар, каскадер:

Проїхав на мотоциклі стоячи. На рівні сидіння. Не торкаючись керма управління. З Києва до Лондона. Провіз прапор України. Це був супермарафон, присвячений п'ятдесятиріччю закінчення Другої Світової війни.

До Вінниці екіпаж Віталія дістався за одну ніч. І теж на тюнінгованому "Запорожці".

Цей проєкт називається "Перемога". З минулого у майбутнє.

Авто, як і його власники - унікальне.

Юрій Канівець, автомеханік:

Це авто їздить по таких дорогах…. Воно їздить по бездоріжжю. Авто призначене для стрибків, для каскадерської їзди. Ця машина розвиває швидкість до 200 кілометрів за годину.

Та крім учасників, унікальним є і маршрут ралі. Він охопив ділянки, які є частиною культурного шляху Camino Podolico.

Андрій Очеретний, заступник Вінницького міського голови:

Чому Вінниця-Бар-Кам'янець-Подільський? Він фактично повторює шлях Святого Якова. Ми - дев'ята країна, яка долучилася до цього.

У рамках першого етапу організатори вручили кубки переможцям у трьох номінаціях: найкращий екіпаж, найкращий автомобіль і найкращий водій. А також презентували виставку ретро-техніки. Вона працюватиме за донати для ЗСУ.

Олександр Вдовиченко, упорядник ретро-виставки:

До цього дня ми дуже поспішили й привідкрили двері нашого майбутнього музею. Це поки виставка. Ми збираємо кошти на Збройні сили України.

Організатори ралі сподіваються, що такі заїзди стануть традиційними. Наступні етапи планують провести в Одесі та у Дніпрі.