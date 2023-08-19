У Вінниці відбулось змагання історичних та класичних автомобілів [ Редагувати ]
Ралі Поділля. Вінниця прийняла змагання історичних та класичних автомобілів. Участь взяли екіпажі 17 команд на унікальних карах. Спортсмени з різних куточків України вирушили культурним маршрутом Святого Якова. Фінішуватиме ралі у Кам'янці-Подільському.
Центральний парк Вінниці. Площа біля фонтану заповнена ретроавтомобілями. Мерседеси, жигулі, запорожці, ягуар. Усі вони беруть участь у Ралі Поділля. І Вінниця - його перший етап.
Роман Щипков, віцепрезидент ГО "Відроджений Київський Клуб Автомобілістів":
Це перше місто в Україні, яке підтримало ідею проведення ралі. Саме формату ралі Монте-Карло, тобто учасники, які стартують із різних міст, фінішують у першій частині саме у Вінниці. Наступний етап - це старт з міста Бар і фініш у Кам'янець-Подільському.
"Запорожець" Романа Щипкова відомий у всьому світі. Саме на ньому чоловік брав участь у ралі Монте-Карло. Оригінальний двигун, сидіння, шасі та кузов. Автомобілю за п'ятдесят, проте хіба це вік? Всміхається власник.
Роман Щипков, віцепрезидент ГО "Відроджений Київський Клуб Автомобілістів":
Ми приїхали на бірюзовому "запорожці" із Запоріжжя, далі місто Київ, і от ми фінішували зранку у Вінниці.
Ідею ралі Роман із колегами привіз із Монако.
Щоб доїхати туди - його тюнінгований залізний кінь здолав майже 7 тисяч кілометрів. А щоб місцеві зрозуміли, як почуваються спортсмени країни, що воює, на честь екіпажу Романа на мирних вулицях князівства увімкнули повітряну тривогу.
Роман Щипков, віцепрезидент ГО "Відроджений Київський Клуб Автомобілістів":
- Під час проведення фінішу ралі Монте-Карло. - А як реагували місцеві? - По-різному. Але всі знали. Було об'явлено, шо це в підтримку України.
Ще одна команда, яка долучилася до ралі - всесвітньо відомі каскадери із Кривого Рогу.
Віталій Бондар, каскадер:
Ми хочемо в такий спосіб пояснити людям, які прийшли на нашу землю, принесли стільки горя, що сьогодні ми живемо повноцінним життям, і що нам ніхто не завадить. Звісно ж, дякуючи нашим захисникам-хлопцям. Тому що наших спортсменів теж багато на передовій.
Це саме він у далекому 95-му став рекордсменом книги Гіннеса, проїхавши всю Європу із прапором України.
Віталій Бондар, каскадер:
Проїхав на мотоциклі стоячи. На рівні сидіння. Не торкаючись керма управління. З Києва до Лондона. Провіз прапор України. Це був супермарафон, присвячений п'ятдесятиріччю закінчення Другої Світової війни.
До Вінниці екіпаж Віталія дістався за одну ніч. І теж на тюнінгованому "Запорожці".
Цей проєкт називається "Перемога". З минулого у майбутнє.
Авто, як і його власники - унікальне.
Юрій Канівець, автомеханік:
Це авто їздить по таких дорогах…. Воно їздить по бездоріжжю. Авто призначене для стрибків, для каскадерської їзди. Ця машина розвиває швидкість до 200 кілометрів за годину.
Та крім учасників, унікальним є і маршрут ралі. Він охопив ділянки, які є частиною культурного шляху Camino Podolico.
Андрій Очеретний, заступник Вінницького міського голови:
Чому Вінниця-Бар-Кам'янець-Подільський? Він фактично повторює шлях Святого Якова. Ми - дев'ята країна, яка долучилася до цього.
У рамках першого етапу організатори вручили кубки переможцям у трьох номінаціях: найкращий екіпаж, найкращий автомобіль і найкращий водій. А також презентували виставку ретро-техніки. Вона працюватиме за донати для ЗСУ.
Олександр Вдовиченко, упорядник ретро-виставки:
До цього дня ми дуже поспішили й привідкрили двері нашого майбутнього музею. Це поки виставка. Ми збираємо кошти на Збройні сили України.
Організатори ралі сподіваються, що такі заїзди стануть традиційними. Наступні етапи планують провести в Одесі та у Дніпрі.
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