На Київщині навчаються поводження у випадку вибуху газу [ Редагувати ]
На Київщині тривають навчання напередодні опалювального сезону. Адже це час підвищеної небезпеки через активне використання обігрівачів та газових приладів. Як себе поводити у випадку вибуху газу - вчать волонтери.
Усе довкола - в диму, є чимало поранених. Результат необережного поводження з газовим балоном.
Такі випадки трапляються, коли люди нехтують правилами безпеки - розповідають волонтери. Втім сьогодні це імітована надзвичайна ситуація - волонтери загонів швидкого реагування Червоного Хреста України відточують дії в екстремальних умовах.
Євген Варава, командир загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України:
У неї була підозра на спинальну травму. В неї була точно тазова травма, що характерно по тих ознаках, які ми бачили, і в неї була відірвана ліва кінцівка. Тому відповідно критична кровотеча. Тому був накладений турнікет, зупинена критична кровотеча, перевірено дихання.
За сценарієм навчань, допомога потрібна десяткам людей.
Тарас Потінов командир загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України:
Ви бачили симуляцію випадку, коли вибухнув в намето-туристичному таборі газовий балон, оскільки люди сиділи навкруги нього, чекали каву, то було багато постраждалих.
У навчаннях беруть участь близько ста волонтерів, які від початку повномаштабного вторгнення росії допомагають людям виїжджати з прифронтових міст і сіл.
Микола Поліщук, президент Товариства Червоного Хреста України:
Сьогодні загони швидкого реагування діють всюди. Ви евакуювали та надали допомогу більше ніж 304 тис. людей. Ви не тільки евакуйовуєте, а й надаєте допомогу, надаєте можливість вижити людям.
Навчання триватимуть три дні. Весь цей час волонтери, які беруть участь у тренінгу, вдосконалюватимуть свої навички зі рятування людей. Втім попереджають: під час використання газових приладів краще дотримуватися правил безпеки, аніж стати жертвою власної недбалості.
Тарас Логінов, командир загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України у Київській обл.:
По-перше, треба прочитати інструкцію, яка написана на балоні. По-друге, не можна ставити газовий балон на плиту. Не можна цей балон нагрівати, не можна ставити на сонце, не можна кидати в окріп. По-третє, не можна використовувати саморобні пальники.
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