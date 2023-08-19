Ракетний удар по драмтеатру в Чернігові: останні подробиці (відео) [ Редагувати ]
У Чернігові на місці ракетного удару виявили тіло ще однієї жертви - жінки, особу якої ще не встановили. Таким чином кількість загиблих зросла до 7, серед них 6-річна дитина. Про це повідомляє МВС України.
За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей.
12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані.
На даху одного з будинків спалахнула пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь. На місці працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та 2 криміналістичні лабораторії.
Правоохоронці оточили подвір'я у центрі Чернігова та здійснюють поквартирний обхід будинків. У місті працюють додаткові патрулі.
За словами глави МВС Ігоря Клименка, основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Усі, хто перебував в драмтеатрі, вчасно спустилися до укриття.
За драмтеатром знаходиться також великий парк.Там із самого ранку мами гуляли зі своїми дітьми. Цетральна площа повністю була заставлена автомобільним транспортом.
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