Цього разу на Херсонщину черкащани привезли ще й гуманітарну допомогу, бо у населених пунктах досі проблема з питною водою, а також 27 кубів будматеріалів.

Відбудовуємо країну пліч-о-пліч. Програма допомоги тиловими регіонами деокупованим територіям вже в дії. До прикладу, Черкащина взяла шефство над трьома населеними пунктами Херсонщини. У Іванівці, Миколаївці та Новопетрівці відновили вже 45 будинків, ще 35 в процесі.

Як відбуваються роботи та чи задоволені такою допомогою люди - розкажемо далі.

Звуки будівельних інструментів замість вибухів ворожих снарядів. Так повертається життя у село Новопетрівка на Херсонщині. Нині завершують відновлювати будинок Валентини Давиденко. У жінки чоловік та два сини воюють, а хата була зруйнована після перебування тут окупантів.

Валентина Давиденко, жителька села Новопетрівка:

Двір не впізнати.. Жахи були страшні, вікон не було, дверей не було, даху не було. Це жахіття було.

Відновлюють хату Валентини будівельники із Черкащини. Кажуть: намагаються зробити усе якнайшвидше.

Віталій Ковальчук, будівельник:

Цеглянга кладка, дуже велика розруха, бачите, ось був приліт прямо у веранду, це затримує... Кришу - швидко, а кладка, стелю ремонтувати - це довго.

Зруйновані хати - звична картина і для сусіднього села Іванівка.

Приліт був тут, тут була повністю пошкоджена стіна, стеля, тут чисте небо було, дах зняло.

Тетяна показує, як росіяни руйнували її життя. На її повір'ї будівельники з Черкащини працюють уже тиждень. І аби не вони, як відновлювала б своє житло, жінка не знає.

Тетяна, жителька села Іванівка:

Вони приходять зранку на 6 і до пізнього вечора, буває до 9 години, і по спеці, якби не їх допомога, ми б не впорались з цим будинком, і нічого б не могли зробити йому.

А пані Валентина ще чекає своєї черги на відновлення житла. Під час окупації вона ховалась у погребі від обстрілів. Чоловік помер, не дочекавшись звільнення рідного села.

Валентина, жителька села Іванівка:

Дуже розбито, немає нічого, оце все моє. Оце за 57 рік, шо нажили, з чоловіком. І залишилась в оцьому, оце стою перед вами така.

Відбудова деокупованих сіл почалася після старту національної програми "Пліч-о-пліч". Так соціально відповідальний бізнес та комунальники Черкащини взяли шефство над трьома населеними пунктами Херсонщини. І вже є перші результати.

Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військової адміністрації:

У Іванівці відновлено 33 будинки, 26 - в стадії відновлення, Новопетрівка крокує слідом - 12 будинків повністю відновлені, декілька виконавців нам їх показали з господарями, і робота над 9 триває.

Чи не в кожному будинку тут зруйновані покрівлі, тому будівельники поспішають максимально їх перекрити до сезону дощів. Відновлення потребує і місцева школа.

Цього разу на Херсонщину черкащани привезли ще й гуманітарну допомогу, бо у населених пунктах досі проблема з питною водою, а також 27 кубів будматеріалів. Учасники проєкту "Пліч-о-пліч" переконані: лише спільними зусиллями вдасться повернути до життя деокуповані території.