Україна та Швеція домовляються про спільне виробництво бойової машини піхоти CV-90. Сьогодні про це на спільному брифінгу з главою Уряду Швеції Ульфом Крістенсеном повідомив Володимир Зеленський.

Ці машини країна нам вже надавала як військову допомогу. І вони вже виборюють перемогу України на фронті. Докладніше розкаже Ігор Левенок.

Шведська якість і броньована міць. Бойова машина піхоти CV-90. Чим особливі ці машини?

Можна говорити, що це легкий танк.

Шведські панцерники вже в Україні й працюють на фронті. Що показали на полі бою? І як вони посилять наше військо?

Я не хочу сидіти в танку, по якому стріляє ця машина...

Можливості й захист. Чому цю машину називають однією з найкращих БМП сучасності?

Крісла відкидаються, присідаємо, є столики...

Важкі машини піхоти CV-90 - одні з найбільш сучасних і потужних у мілітарній індустрії. Скорострільна і далекобійна гармата з різними боєприпасами, багатошарова сталева броня, прохідність по бездоріжжю - сильні сторони виробу шведських інженерів.

Михайло Жирохов. військовий експерт:

Західні зразки, зокрема ця шведська CV-90, вона геть інша, і навіть якщо вона втрачена під час бою, там наїхала на протитанкову міну або влучання навіть танкового снаряда, це дозволяє екіпажу і десанту вижити.

У лютому цього року прем'єр Швеції Ульф Крістерссон заявив про передачу Україні півсотні БМП CV-90. Це 5 механізованих рот, або ж півтора батальйону у ЗСУ.

Це дуже потужна зброя і вона досить швидкострільна.

Розробка CV-90 почалася у 1980-х, коли шведська армія поставила за мету отримати сучасну маневрену БМП. Екіпаж - три людини: командир, водій та стрілець. Приціли для стрільби мають і стрілець, і командир, що є трендом сучасних БМП. Для вогневої підтримки піхоти наші підрозділи на фронті вже отримали шведські машини. Ось одна з таких. Лиманський напрямок. Працювати доводиться в умовах запеклих боїв і ворожих танкових обстрілів.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Наші навідники кажуть, що це ювелірний інструмент, який дозволяє дуже точно стріляти й вражати цілі, навіть танки.

Ефективна дальність стрільби по наземних цілях може сягати до 3 км, а по повітряних - до чотирьох. Вона може використовуватися не тільки проти гелікоптерів чи літаків на низькій висоті, а й проти крилатих ракет за умови візуального виявлення. Максимальна дальність стрільби понад 12 км. На таких відстанях CV-90 можуть працювати навісною траєкторією з закритих позицій.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Гармата - сорок міліметрів, вона більш потужна, ніж та, що на радянських аналогах стоїть, вона від фірми "Бофарс", колись була розроблена як зенітна гармата, тому вона може стріляти чергами одиночними, чергами по чотири й по вісім пострілів, і має підкаліберні снаряди проти броньованих цілей, має осколкові, фугасні, має трасуючі.

В українській армії ці машини можуть стати посиленням механізованих бригад. На полі бою вони показали відмінний результат. Хоча у війні такої інтенсивності, втрати цих машин будуть неминучими - як від артилерії, так і від протитанкових мін. Та наші бійці від цього панцерника у захваті. Бо він не тільки точно стріляє, а ще й комфортний і головне має надійний захист, на відміну від старих радянських БМП.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

На цих шведських БМП дуже потужний броньовий захист, сам корпус зроблений з катаної броні, і, крім того, є додатковий пасивний захист, який дозволяє нести досить велике навантаження і дозволяє зберегти екіпаж і десант.

Тож, у разі продуманого застосування, та ще й з урахуванням збільшення кількості, CV-90 може стати ефективною заміною радянських БМП-1 і БМП-2 та фактором переваги у війні з росією. Українське міноборони розглядає можливість у далекоглядній перспективі поставити на озброєння ЗСУ тисячу таких машин.