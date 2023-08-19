У парку "Патріот" у підмосковній Кубинці цими вихідними закінчується форум "Армія-2023" - російська виставка озброєнь, яка вже вдруге проходить на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. Цього року на виставці були представлені лише шість держав, включаючи господарку-росію.

І хоча більшість представлених росією зразків зброї є продовження старих радянських розробок, росія дійсно має кілька перспективних засобів ураження, які становлять небезпеку на полі бою. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів політолог Олег Саакян.