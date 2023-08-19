"Не треба недооцінювати ворога": політичний експерт розповів про перспективні російські озброєння (відео) [ Редагувати ]
У парку "Патріот" у підмосковній Кубинці цими вихідними закінчується форум "Армія-2023" - російська виставка озброєнь, яка вже вдруге проходить на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. Цього року на виставці були представлені лише шість держав, включаючи господарку-росію.
І хоча більшість представлених росією зразків зброї є продовження старих радянських розробок, росія дійсно має кілька перспективних засобів ураження, які становлять небезпеку на полі бою. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів політолог Олег Саакян.
Вона (виставка озброєнь - ред.) дуже показова з точки зору місяця росії на безпековій мапі світу. Там були стенди лише шести країн. І далеко не всі компанії з цих країн були готові приймати участь у цих стендах. Це про те, наскільки зараз росія авторитетна на міжнародній арені і на ринку зброї...
Нам не потрібно недооцінювати ворога. По деяких позиціях - по РЕБах (радіоелектронна боротьба - ред.), по безпілотниках-камікадзе "Ланцет" - росіяни просуваються достатньо непогано. І це серйозний виклик Україні, з яким нам доводиться працювати.
У нас немає змоги тягатися з росією в кількості, ми маємо протиставити їм хитрість, технологічність, тактику і стратегію, яка має дивувати, м'яко кажучи, росіян...
Рік тому виставка в росії зброєва - всі ці "мангали" і храми пересувні - там само демонструвалися. Навіть якщо ми візьмемо рік тому і зараз - вони не представили нічого нового.
Це абсолютно маргінальна виставка, яка на сьогоднішній день нічого в розрізі воєнних технологій з себе не представляє.
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