У москві пройшла збройна виставка "Армія-2023" [ Редагувати ]
Міф про потужну російську економіку може конкурувати хіба що з легендою "росія - надійний зовнішньополітичний партнер". Збройна виставка "Армія-2023", що розгорнулася нині у москві, демонструє це якомога краще.
Попри заяви кремля про 80 іноземних делегацій, в заході насправді взяли участь лише 6: білорусь, В'єтнам, Індія, Іран, Китай і Пакистан. Серед експонатів - не лише зброя з розряду "аналаговнет", а й інсталяції з начебто трофейною західною технікою. А ще модель української школи, де на дошці написано про героя Степана Бандеру.
Про що збрехали росіяни, а хто дійсно може стати спонсором війни, спробувала розібратися Анна Басова.
Свою удавану військову міць росія традиційно демонструє із неабияким пафосом. На відкриття цьогорічного форуму "Армія-2023" скликали й повну залу гостей, і вище військове керівництво не тільки рф, а й білорусі. Головнокомандувач другої армії, якій "аналаговнєт", вочевидь, із міркувань безпеки, долучився віртуально.
россия открыта к углублению равноправного, технологического партнёрства и военно-технического сотрудничества с другими странами. Со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития…
Риторику свого боса про поганий захід і боротьбу зі всесвітнім злом уже в живому режимі продовжив очільник міноборони рф, яке поза очі називають міністерством убивств.
Это лучший ответ любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение, сеющим хаос и беспорядок.
Замість кобзона, який із поважних причин не зміг бути присутнім, за урочистості відповідали духовий оркестр і військовий хор. Просто посеред виступу в кадрі раптово з'явилася синьо-жовта муха.
Ворожу комаху, вочевидь, ніхто не помітив. Адже об'єктиви відеокамер скерували на сергія шойгу, який пішов оглядати експозицію. Сюрпризи почалися просто на вході.
Здравствуйте, товарищи министры обороны российской федерации! Я интеллектуальный помощник военного образования, робот Алёша…
А далі республіки наввипередки почали хизуватися своїми надбаннями. Татарстан, що виробляє ракети "Калібр" і ось-ось імпортозамістить військову авіацію…
А Мордовія начебто знайшла найкращого партнера для посилення військової промисловості - Тульську область. Говорять незрозуміло, але аудиторії, як-то кажуть, заходить.
Артем Здунов, голова республіки Мордовія:
Мы используем наши электронные технологии, наши корпусные технологии для создания элементов совместных изделий.
І ось що з цього вийшло. Це прототип універсальної безпілотної наземної платформи "Зубило". Та на представленій моделі з зеніткою немає систем дистанційного керування. Тож як вона підвозитиме боєприпаси, невідомо.
Вочевидь, із німецькими "Леопардами" боротимуться російські "Тигри", так звуться ось ці БТРи. Оновлену версію додатково захистили бронепанелями, і важитиме вона вже не 5, а майже 8 тонн. Як машини, які й раніше погано заїжджали навіть на бровку, пересуватимуться тепер, історія замовчує.
Свої ж танки друга армія світу захищатиме мангалами. Спецнакидки, які мають зробити танк непомітним у тепловізорі, самі виступають на метр угору. А захисні бар'єри на санітарних БМП критики вже охрестили "цар-мангал" - при цьому встановлені вони лише згори. Борти, вочевидь, захищати не потрібно.
сергій шойгу, міністр оборони рф, країни-агресорки:
В реальных условиях наше вооружение показывает свою надёжность и эффективность. При этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной.
Попри заявлену цифру у 85 делегацій реальну продукцію виставили тільки 6 країн.
Головний партнер рф по озброєнню - Іран - представив свої розробки дронів і крилатих ракет. Індія виробляє стрілецьку зброю на кшталт автоматів Калашнікова та активізує виробництво ракет "Брахмос" - клону російських "Оніксів". В'єтнам, який хоч і дрейфує повільно від росії в бік Китаю, все ще залежить від її поставок, адже має чимало зброї радянського зразка. Максимально широко представив свої доробки Китай - БПЛА, засоби ППО, авіацію та кораблебудування. До слова, в москві нині й міністр оборони КНР Лі Шанфу, і пробуде там до 19 серпня.
А ось чому ймовірно немає аналогів у світі - це російським пересувним церквам. Православний надувний храм з інтегрованим біотуалетом встановили на шасі позашляховика. Обіцяють: невдовзі новинка поїде на фронт підіймати бойовий дух російських солдатів. Яких, за словами розробників, у надувній конструкції 4 на 4 метри вміститься цілий взвод. Доробки, яким "аналаговнєт", демонструватимуть до 20 серпня.
І поки шойгу оглядає прототипи озброєння, ЗСУ приземлили ще два ударних гелікоптери Ка-52 у районі Роботине Запорізької області.
по темі
Ці машини країна нам вже надавала як військову допомогу. І вони вже виборюють перемогу України на фронті.
Наші захисники облаштовують нові оборонні позиції, споруджують інженерні загородження. За процесом стежить командування Об'єднаних сил ЗСУ.
Бойові дії на передовій активно супроводжуються мінуванням території. Мінні поля уповільнюють сили, що атакують, а потім вже - підключається артилерія. Яка вона, мінна війна, зсередини?
Про те, які переваги та які задачі виконують бійці за допомогою американського бронетранспортера International MaxxPro - в матеріалі мого колеги Юрія Куцого.
США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Що до нього увійде? І коли обіцяють поставки озброєння?