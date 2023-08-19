Головний партнер рф по озброєнню - Іран - представив свої розробки дронів і крилатих ракет.

Міф про потужну російську економіку може конкурувати хіба що з легендою "росія - надійний зовнішньополітичний партнер". Збройна виставка "Армія-2023", що розгорнулася нині у москві, демонструє це якомога краще.

Попри заяви кремля про 80 іноземних делегацій, в заході насправді взяли участь лише 6: білорусь, В'єтнам, Індія, Іран, Китай і Пакистан. Серед експонатів - не лише зброя з розряду "аналаговнет", а й інсталяції з начебто трофейною західною технікою. А ще модель української школи, де на дошці написано про героя Степана Бандеру.

Про що збрехали росіяни, а хто дійсно може стати спонсором війни, спробувала розібратися Анна Басова.

Свою удавану військову міць росія традиційно демонструє із неабияким пафосом. На відкриття цьогорічного форуму "Армія-2023" скликали й повну залу гостей, і вище військове керівництво не тільки рф, а й білорусі. Головнокомандувач другої армії, якій "аналаговнєт", вочевидь, із міркувань безпеки, долучився віртуально.

россия открыта к углублению равноправного, технологического партнёрства и военно-технического сотрудничества с другими странами. Со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития…

Риторику свого боса про поганий захід і боротьбу зі всесвітнім злом уже в живому режимі продовжив очільник міноборони рф, яке поза очі називають міністерством убивств.

Это лучший ответ любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение, сеющим хаос и беспорядок.

Замість кобзона, який із поважних причин не зміг бути присутнім, за урочистості відповідали духовий оркестр і військовий хор. Просто посеред виступу в кадрі раптово з'явилася синьо-жовта муха.

Ворожу комаху, вочевидь, ніхто не помітив. Адже об'єктиви відеокамер скерували на сергія шойгу, який пішов оглядати експозицію. Сюрпризи почалися просто на вході.

Здравствуйте, товарищи министры обороны российской федерации! Я интеллектуальный помощник военного образования, робот Алёша…

А далі республіки наввипередки почали хизуватися своїми надбаннями. Татарстан, що виробляє ракети "Калібр" і ось-ось імпортозамістить військову авіацію…

А Мордовія начебто знайшла найкращого партнера для посилення військової промисловості - Тульську область. Говорять незрозуміло, але аудиторії, як-то кажуть, заходить.

Артем Здунов, голова республіки Мордовія:

Мы используем наши электронные технологии, наши корпусные технологии для создания элементов совместных изделий.

І ось що з цього вийшло. Це прототип універсальної безпілотної наземної платформи "Зубило". Та на представленій моделі з зеніткою немає систем дистанційного керування. Тож як вона підвозитиме боєприпаси, невідомо.

Вочевидь, із німецькими "Леопардами" боротимуться російські "Тигри", так звуться ось ці БТРи. Оновлену версію додатково захистили бронепанелями, і важитиме вона вже не 5, а майже 8 тонн. Як машини, які й раніше погано заїжджали навіть на бровку, пересуватимуться тепер, історія замовчує.

Свої ж танки друга армія світу захищатиме мангалами. Спецнакидки, які мають зробити танк непомітним у тепловізорі, самі виступають на метр угору. А захисні бар'єри на санітарних БМП критики вже охрестили "цар-мангал" - при цьому встановлені вони лише згори. Борти, вочевидь, захищати не потрібно.

сергій шойгу, міністр оборони рф, країни-агресорки:

В реальных условиях наше вооружение показывает свою надёжность и эффективность. При этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной.

Попри заявлену цифру у 85 делегацій реальну продукцію виставили тільки 6 країн.

Головний партнер рф по озброєнню - Іран - представив свої розробки дронів і крилатих ракет. Індія виробляє стрілецьку зброю на кшталт автоматів Калашнікова та активізує виробництво ракет "Брахмос" - клону російських "Оніксів". В'єтнам, який хоч і дрейфує повільно від росії в бік Китаю, все ще залежить від її поставок, адже має чимало зброї радянського зразка. Максимально широко представив свої доробки Китай - БПЛА, засоби ППО, авіацію та кораблебудування. До слова, в москві нині й міністр оборони КНР Лі Шанфу, і пробуде там до 19 серпня.

А ось чому ймовірно немає аналогів у світі - це російським пересувним церквам. Православний надувний храм з інтегрованим біотуалетом встановили на шасі позашляховика. Обіцяють: невдовзі новинка поїде на фронт підіймати бойовий дух російських солдатів. Яких, за словами розробників, у надувній конструкції 4 на 4 метри вміститься цілий взвод. Доробки, яким "аналаговнєт", демонструватимуть до 20 серпня.

І поки шойгу оглядає прототипи озброєння, ЗСУ приземлили ще два ударних гелікоптери Ка-52 у районі Роботине Запорізької області.