Українці проходять навчання на шведських винищувачах Gripen: речник Зеленського розповів подробиці (відео) [ Редагувати ]
Українські пілоти проходять навчання на шведських винищувачах Saab JAS-39 Gripen. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Швеції.
Gripen ("Грифон") - шведський винищувач четвертого покоління. Використовується у країні з 1997 року. У Британії використовують як навчальний.
Про передачу цих винищувачів Україні говорити поки замало, заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" речник президента Сергій Нікіфоров. Теоретично до цього залишається три кроки.
Ми справді зосереджені на F-16. Причина в тому, що їх було виготовлено найбільше чисто статистично, математично. Їх отримати простіше, F-16. Але ми сконцентровані не лише на них.
У нас, скажімо так, в порядку легкості чи бажаності отримання, є перелік з чотирьох типів літаків. Це F-16, це Gripen, французькі Rafal і Eurofighter Typhoon. Тому зосереджені ми не лише на F-16.
Gripen це дуже хороша альтернатива. Він універсальний, він як конструктор, він менш вимогливий. І він дуже добре себе продемонстрував. Зараз проходить тестування українських пілотів на цьому виді літаків, і відгуки дуже хороші.
Теоретично до цього (надання літаків - ред.) залишається три кроки. Зараз тестування літаків або тестування можливості українських пілотів на цих літаках. Потім тренування, потім політична згода і лише потім надання цих літаків. Поки що це лише теоретична можливість. Скажімо так, дивимося, що можна зробити.
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