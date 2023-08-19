Українські пілоти проходять навчання на шведських винищувачах Saab JAS-39 Gripen. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Швеції.

Gripen ("Грифон") - шведський винищувач четвертого покоління. Використовується у країні з 1997 року. У Британії використовують як навчальний.

Про передачу цих винищувачів Україні говорити поки замало, заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" речник президента Сергій Нікіфоров. Теоретично до цього залишається три кроки.