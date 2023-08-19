Україна також отримала від Швеції самохідні артустановки "Арчер" та боєприпаси до них. Військові експерти наголошують: ця техніка оснащена надпотужними гарматами та здатна суттєво підвищити ефективність Сил оборони на фронті.

Тож, чому "Лучники" відносяться до найкращих артилерійських систем у світі?

Олексій Бобовников, кореспондент Військового телебачення України, екскомандир танкового взводу:

САУ "Арчер" - одна з найкрутіших систем свого класу. Я дуже був би радий, щоб нам її передали. Вона дуже сильно посилить наші можливості. В першу чергу завдяки мобільності й дальності вогню буде використовуватися як контрбатарейна боротьба. Вона може підскочити кудись, наваляти тим, хто ображає піхоту, і сама залишитись непоміченою.

Таку характеристику Олексій дає самохідній артилерійській установці, виробленої у Швеції. "Арчер" у перекладі англійської "Лучник".

Олексій Бобовников, кореспондент Військового телебачення України, екскомандир танкового взводу:

Може уразити декілька цілей одночасно, тобто вона стріляє: 1-й снаряд ще в повітрі, останній вилітає, а ви вже складаєтесь, і всі снаряди падають одночасно. Це значно посилює психологічний ефект на противника.

Бити далі, точніше, швидше та постійно маневрувати. Основна формула успіху САУ Archer.

Машина важить 30 тонн. Розвиває швидкість до 65 кілометрів за годину. Має гаубицю калібром 155 міліметрів, що здатна влучити в ціль на відстані до шістдесяти кілометрів! У більшості російських САУ цей показник менший.

Олексій Бобовников, кореспондент Військового телебачення України, екскомандир танкового взводу:

Екіпаж - 4 людини, але вже 2-х людей достатньо, щоб вона працювала. Там немає заряджаючого, там все робить автоматика, і це дозволяє їй досягати швидкострільності аж до 8 пострілів на хвилину - це дуже вражаючий результат.

Ігор Романенко, військовий експерт:

З точки зору контрбатарейної боротьби вона має найвищі показники у світі. Вона була б нам вкрай потрібна для ведення бойових дій, і прем'єр Швеції, який зараз вирішує питання з надання, у свій час, коли був в опозиції, критикував уряд Швеції стосовно того, що вони не настільки рішуче здійснюють такі кроки. Тому маємо надію, що незабаром це відбудеться, і наші гармаші отримують таку дуже важливу для нас зброю.

Висока мобільність - одна з головних переваг САУ "Арчер". Можливість нанести удар по ворогу та швидко змінити позицію дає можливість врятувати коштовну техніку від удару у відповідь, а головне - зберегти життя артилеристів. Експерти наголошують: самохідні артустановки від західних партнерів суттєво підвищили ефективність Сил оборони на фронті.

Олексій Бобовников, кореспондент Військового телебачення України, екскомандир танкового взводу:

Весною 2022 року російська артилерія просто домінувала. Останнім часом збільшились втрати росіян саме в артилерії. Якщо ми не можемо відповідати на 10 з 10 пострілів, то ми можемо діставати далі, бити точніше і вибивати ворожі артилерійські системи. Ми придушуємо ворожу артилерію, роблячи життя простіше і краще для нашої піхоти, танкістів і всіх, хто в полі.

Шведські САУ могли б суттєво підвищити бойові спроможності української армії - кажуть наші експерти. І Міноборони Швеції ще у січні включило їхні самохідні артустановки "Арчер" та боєприпаси в один із пакетів військової допомоги Україні. А днями міністр оборони Швеції заявив: його країна планує надати новий пакет на понад 300 мільйонів доларів! Там, зокрема, будуть боєприпаси 155-го калібру та запчастини до шведської броньованої техніки.

Пол Йонсон, міністр оборони Швеції: