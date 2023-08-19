Україна та Швеція спільно вироблятимуть БМП CV-90: речник Зеленського розкрив деталі (відео) [ Редагувати ]
Україна та Швеція домовляються про спільне виробництво бойової машини піхоти CV-90. Про це на спільному брифінгу з главою уряду Швеції Ульфом Крістенсеном заявив президент Володимир Зеленський.
Ці броньовики Стокгольм уже надав Києву як військову допомогу. І вони вже виборюють перемогу України на фронті. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник президента Сергій Нікіфоров.
Зараз було підписано лише декларацію про наміри, потім вже будуть конкретні домовленості. Так, є у нас бажана дата, коли можуть зійти з конвеєру перші CV-90. Я не впевнений, що зараз про це вже можна говорити, треба підписати низку документів у цьому напрямку...
Ми все робимо для того, щоб вони були, і перший крок зараз був зроблений - це декларація про наміри. Україна не приховує свого бажання отримати ці типи бронетранспортерів, тому що вони себе дуже добре зарекомендували. Вони, нагадаю, уже є на полях боїв в Україні, і від тих бригад, які їх використовують - дуже компліментарні відгуки. Називають їх одними з найкращих, якщо ненайкращим з тих зразків озброєнь, які зараз є в Україні у класі броньовиків.
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Ці машини країна нам вже надавала як військову допомогу. І вони вже виборюють перемогу України на фронті.
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