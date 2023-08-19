Україна та Швеція домовляються про спільне виробництво бойової машини піхоти CV-90. Про це на спільному брифінгу з главою уряду Швеції Ульфом Крістенсеном заявив президент Володимир Зеленський.

Ці броньовики Стокгольм уже надав Києву як військову допомогу. І вони вже виборюють перемогу України на фронті. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник президента Сергій Нікіфоров.