Простий і в керуванні, що дозволяє значно швидше опанувати його українським літунам.

Отримання "Гріпенів" для захисту нашого неба - ключова тема сьогоднішніх переговорів Володимира Зеленського у Швеції. Зеленого світла на отримання цих літаків ще немає. Тривають домовленості.

Тож, коли Україна зможе звести нанівець перевагу росіян у небі? Ірина Баглай аналізувала.

На цей літак Україна поклала оком ще три роки тому. У візії Повітряних сил, де планувалось до 2035 року відправити на пенсію радянські Су та МІГи і переозброїтися сучасними літаками. Та виявляється придивлятись до шведських "Гріпенів" почали значно раніше.

Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник НАУ:

Я цьому літаку вперше посидів в кабіні 23 роки тому, тому знайомий з ним особисто, приємний літачок.

"Гріпен", або "Гріфон" значно легший і менший серед винищувачів повітряних сил НАТО, та шляхом своєї ваги та конструкції виграє у "Атакуючого сокола" в маневреності.

Олександр Кочетков, експерт з ракетного і ядерного озброєння:

Він створений за конструктивною схемою "качка" - це спереду йдуть невеличкі крильця, позаду немає стабілізатора, є величезне крило, і за рахунок цієї конструкції він дуже маневрений.

До того ж одного покоління із найчисельнішим винищувачем НАТО - F-16. І як американський літак, він - багатоцільовий. Вражає повітряні цілі, наземні, підтримує піхоту у наступі та веде розвідку.

Умови і вимоги застосування літака українськими повітряними силами дуже схожі до шведських. Адже коли його створювали ставили дві задачі - Швеція, яка не була членом Альянсу мала розраховувати лише на свої сили, він мав битися на власному полі бою і злітати з будь-якої точки. Саме ця невибагливість на руку Україні.

Олександр Кочетков, експерт з ракетного і ядерного озброєння:

200-300 м - для розгону, і він вже в повітрі, і так само може сідати на непідготовлену смугу. Цей літак здатен сідати і злітати, виконувати бойові завдання зі звичайної автомагістралі, на відміну від F-16.

Невибагливий "Гріпен" і в обслуговуванні та потребує менше за свого залізного брата F-16 - палива. Врешті і ціна літака - його перевага перед F-16.

Валерій Романенко експерт з авіації, провідний науковий співробітник НАУ:

Це була фішка фірми "СААБ", виробника цього літака, що цей літак може протягом 30 днів обслуговувати один професійний авіаційний технік і 10 солдат-строковиків, тобто цей літак дуже простий в обслуговуванні.

Простий і в керуванні, що дозволяє значно швидше опанувати його українським літунам. Для яких головною задачею стане гарно впоратися із застосуванням зброї "Гріпена". А це і Storm Shadow, і Scalp, і Taurus, які вже є і які нам планують передати.

Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник НАУ:

Якщо ми отримаємо нові літаки натовські, то ми зможемо використовувати запас натовських авіаційних боєприпасів, а зараз нам масово йдуть ракети "повітря-земля", антирадарні ракети.

Олександр Кочетков експерт з ракетного і я дерного озброєння:

Найбільш важливо, що він може нести ракету Taurus дального радіусу дії, тому що це розробка шведсько-німецька, якщо ці ракети будуть дальністю 500 км, то він фактично може виконувати будь які завдання на окупованій території України, фактично не наражаючись на небезпеку з боку повітряних сил ворога.

І у бою з російськими льотчиками наші отримують ще одну перевагу.

Денис Томенчук, редактор інформаційного ресурсу:

Радянський Су-27 використовує ракету "повітря-повітря" дальністю враження плюс-мінус 40-60 км, у "Гріпена", маючи на озброєнні модернізовану ракету, така відстань може бути в районі 100 км або і більше,

Питання кількості - скільки бортів може отримати Україна і від кого? Адже "Гріпена" на противагу F-16 має значно менше країн у своєму військовому авіапарку.

Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник НАУ:

Чехи вчора отримали добро на продаж американських винищувачів 5 покоління F-35. і вони мають зняти з озброєння свої "Гріпени", у них 14 "Грипенів" на озброєнні. Скоріш за все нам планують передати старі моделі, хоча ці літаки загалом весь час модернізувалися.

На що здатні десяток "Гріпенів"?

Олександр Кочетков, експерт з ракетного і ядерного озброєння:

12 таких літаків, а вони інтегровані між собою, здатні обмінюватися інформацією і в повітрі, і на землі. Вони діють як повноцінне з'єднання. 12 таких літаків здатні перекривати повністю всю лінію фронту і створювати дуже серйозні переваги для нашого наступу.

Чи має недоліки "Гріпен"? Так.

Валерій Романенко експерт з авіації, провідний науковий співробітник НАУ:

Не перевірений в бойових умовах.

Проте прецедент успішної апробації в умовах війни натовського озброєння нашими силами оборони вже є. Так перші балістичні цілі були уражені "Петріот" саме в українському небі за бойових умов. А "Гріпени" як перші ластівки можуть стати потужним поштовхом до появи в українському небі й ваговиків F-16.

Денис Томенчук. редактор інформаційного ресурсу: