Небесний щит для Німеччини та Європи. Сполучені Штати дозволили Ізраїлю продати німцям систему протиракетної оборони "Стріла-3". Що це за комплекс? Коли запрацює? І від кого Німеччина готується захищатися? Тетяна Логунова розкаже.

Цю угоду вже називають історичною. Німеччина купує в Ізраїлю одну із найсучасніших систем протиракетної оборони, яка є елементом мережі захисту "Залізний Купол". Про намір придбати "Стрілу" канцлер Олаф Шольц оголосив ще в березні минулого року, після повномасштабного нападу росії на Україну. Але оскільки цей комплекс є спільною розробкою американських та ізраїльських концернів, довелося чекати "зеленого світла" від Сполучених Штатів. Днями Вашингтон нарешті дав дозвіл на експорт.

"Стріла-3" - це комплекс великої дальності, розроблений для збивання балістичних ракет поза земною атмосферою. Він здатен перехоплювати ворожі цілі на висоті понад 100 кілометрів! Радіус дії - майже дві з половиною тисячі кілометрів - що дозволить захистити від ракетних ударів не тільки територію Німеччини, але й сусідні держави. Вартість перехоплювача - три з половиною мільярди євро - це найбільша оборонна угода в історії Ізраїлю.

Біньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Це історичний момент. Ізраїль підписав найбільшу безпекову угоду у своїй історії. Але це не просто угода, Ізраїль продає комплекс протиракетної оборони Німеччині. Вісім десятиліть тому нацистська Німеччина знищувала євреїв, перетворювала їх на попіл. Нині єврейська держава дає Німеччині, іншій Німеччині, інструменти для захисту. Це історичний поворотний момент.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Для нас ця угода має надважливе значення, адже вона дозволить у майбутньому захистити Німеччину від атак балістичними ракетами. Крім того, це і внесок в безпеку в рамках НАТО. Ми хочемо інтегрувати цей комплекс в систему ППО Північноатлантичного альянсу.

Очікується, що комплекс буде розгорнутий на території Німеччини через два роки. Він стане елементом "Небесного щита" спільної європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони, створити яку кілька місяців тому запропонували німці. Ініціативу вже підтримали 19 європейських держав, в тому числі нейтральні Австрія та Швейцарія.

Інтегрувати в "Небесний щит" німці пропонують також "Петріоти" і системи IRIS-Т. Це надсучасні комплекси ППО ближньої дії, які офіційний Берлін передав і Україні. Днями Київ отримав дві нові пускові установки IRIS-T.