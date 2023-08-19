У 2018 дуже показово Лондон видворив з країни 23 російських дипломати, бо урядові було відомо, що насправді вони спецагенти розвідки, і лише прикривалися роботою в посольстві.

Трьох російських шпигунів затримали у Великій Британії. Усі троє мають болгарське громадянство і цілу купу фальшивих європейських документів. Їх звинувачують у загрозі національній безпеці країни.

Хто ці люди, та чому в Британії важко запроторити шпигунів за ґрати - розповість наша кореспондентка Світлана Чернецька із Лондона.

Цілий шпигунський ланцюг зараз розплутує департамент боротьби з тероризмом Великої Британії. Загалом у цій справі затримали п'ятьох людей. Двох із них відпустили під заставу. А ще трьох, громадян Болгарії, звинуватили у зберіганні підроблених документів з неправомірним умислом. Мова йде про 19 паспортів, водійських прав, посвідчень особи та дозволів на проживання із 9 країн світу. Окрім Болгарії та Великої Британії, ще Франції, Італії, Іспанії, Греції, Чехії, Хорватії та Словенії. Затримані також мали фальшиві прескарти та одяг з логотипами каналів "Діскавері" та National Geographic, для прикриття шпигунської роботи у Британії, Німеччині та Чорногорії.

Кріс Філліпс, колишній керівник Національного антитерористичного офісу безпеки:

Цікаво, чи взагалі ці люди болгари, бо ж ми знаємо, що якщо людина працює на російську владу, то їй дуже просто отримати паспорт іншої країни, отже, тут нічого нового. Але цікавий той факт, що вони жили в Британії 10 років, і я сподіваюся, що служби безпеки та поліція наглядали за ними більшу частину цього часу.

Найдовше в Британії перебував 45-річний Орлін Руссєв. Не так давно в нього був бізнес, зареєстрований у росії. Компанія займалася штучним інтелектом, зокрема перехопленням електронних повідомлень. Двоє інших підозрюваних, на перший погляд, не мають зв'язків з рф. Це пара, яка мешкала разом: 41-річний Бізер Джамбазов та 31-річна Катрін Іванова. Він працював водієм в одній із лікарень, вона була лаборантом у приватній медичній клініці. Майже 10 років тому вони заснували громадську організацію, яка допомагала болгарам, що переїхали до Великої Британії. Іванова була доволі активною в соцмережі, записувала ролики-роз'яснення, як облаштуватися в країні. Джамбазов навчав новоприбулих співвітчизників англійської. Пара жила за півтора кілометра від військової авіабази, яку для польотів використовували й міністри, і члени королівської родини, і глави іноземних держав. Поки що їм висувають звинувачення лише в підробці документів, очевидно, ще не вистачає доказів для звинувачень в шпигунстві.

Данкан Гардхем, журналіст з питань тероризму та шпигунства:

Справедливо сказати, що наше законодавство щодо шпигунства доволі застаріле. Закон щодо державних таємниць востаннє оновлювали ще 25 років. І останніми роками ми стикалися із труднощами, що наш безпековий механізм зроблений так, щоб зупиняти людей від витоку інформації, але не від збору інформації. І лише в останні кілька тижнів парламент прийняв новий безпековий закон, який націлений на безпосередньо тих людей, які шпигують.

Власне досудове розслідування щодо цих трьох затриманих веде болгарська прокуратура. Деталей не повідомляють, але там теж йдеться про ознаки шпигунства.

У Британському департаменті боротьби з тероризмом кажуть, що фіксують дедалі більше випадків незаконної розвідки з боку рф. Особливо після повномасштабного вторгнення в Україну, бо російські спецслужби хочуть знати більше про ланцюги постачання, військову та політичну допомогу Великої Британії.

Кріс Філліпс, колишній керівник Національного антитерористичного офісу безпеки:

Якщо абсолютно відверто, то всі країни шпигують одна за одною, так заведено. На мою думку, різниця в підходах росії, Китаю та Ірану в тому, що вони замишляють речі, які йдуть набагато далі звичайного шпигунства, аж до вбивств людей. Тобто йдеться не просто про пошук якихось фактів про країну, а про знищення людей.

У 2018 дуже показово Лондон видворив з країни 23 російських дипломати, бо урядові було відомо, що насправді вони спецагенти розвідки, і лише прикривалися роботою в посольстві. До отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля на це закривали очі. А після початку повномасштабної війни по всій Європі вислали понад 400 росіян, підозрюваних у шпигунстві.