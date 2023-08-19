Імпульс для промисловості: експерт розпоів про виробництво військової техніки в Україні (відео) [ Редагувати ]
Декілька іноземних компаній, зокрема німецька Rheinmetall і виробник шведських БМП CV-90 - британська BAE Systems - висловили зацікавленість у відкритті виробництв на території України. Це не лише посилить українську армію, а й дасть поштовх вітчизняній промисловості та експорту.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів політолог Олег Саакян.
Останні півроку відбувся злам у цій темі. До цього Україна розглядалася лише як партнер, якому надають зброю. Максимум йшла мова про ремонт зброї на території України, і здебільшого всі ремонтні потужності відкривалися у наших країнах-сусідах.
"Зараз ми бачимо, що Rheinmetall відкриває в Україні підприємство підземне з виробництва броньованої техніки, включаючи виробництво танків у їхніх планах. Обговорення зі Швецією виробництва БМП CV-90.
Плюс ціла низка виробників безпілотників відкривають в Україні свої представництва і в бойових умовах випробовують їх, отримують зворотній зв'язок від наших армійців, одразу ж впроваджують зміни, готують їх під українські реалії.
Наприклад з тими ж Switchblade американськими дронами-камікадзе. Була і відповідь від України - з'явився SwitchGhost, якщо я не помиляюсь. Вже розробка, яка відповідала замовленню і запиту, який був від ЗСУ.
Локалізація виробництва воєнної техніки на території України це не тільки про крупновузлову збірку. Це і про кооперацію у виробничих потужностях, і в аналітичних, експертних, лабораторних тощо. Тому що це дає новий імпульс і українському виробництву.
Будемо чесними - у нас зброя була не в пріоритеті впродовж всіх років незалежності. У нас залишалися певні напрацювання радянські. Певна техніка дійсно вироблялася якісна і світового рівня. Але після цієї війни, судячи з усього, не так багато потужностей в Україні залишається...
Тому нам зараз потрібна максимальна міжнародна кооперація, для того, щоб цю зброю, яка буде вироблятися, спочатку використовували ми для захисту, а в подальшому це для нас експортні позиції.
Наприклад та сама Польща зараз недарма кооперується з Південною Кореєю у виробництві танків. Вони затягують локалізацію на свою територію, і близько 150 будуть закуплені, а 850 танків 4-го покоління будуть виготовлені на території Польщі. Україна зараз іде тим самим шляхом - по максимуму затягнути сюди виробників", - заявив Саакян.
по темі
Україна та Швеція домовляються про спільне виробництво бойової машини піхоти CV-90. Сьогодні про це на спільному брифінгу з главою уряду Швеції Ульфом Крістенсеном повідомив Володимир Зеленський
Неназвана країна купила для України 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems. Після капітального ремонту та оснащення новими системами озброєння 7 серпня перша партія танків Leopard 1 вирушила до України через Німеччину та Італію
У парку "Патріот" у підмосковній Кубинці цими вихідними закінчується форум "Армія-2023" - російська виставка озброєнь, яка вже вдруге проходить на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. Цього року на виставці були представлені лише шість держав, включаючи господаря росію
Дивізіон ворожих ЗРК прикривав російські війська в районі Токмака, і активно маневрував з посадки за 80 км від лінії фронту. Однак українська аеророзвідка зуміла вистежити російський дивізіон біля населених пунктів Привілля та Олександрівка і навести на росіян удар ракет HIMARS
Питання про постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus практично вирішено. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков