Декілька іноземних компаній, зокрема німецька Rheinmetall і виробник шведських БМП CV-90 - британська BAE Systems - висловили зацікавленість у відкритті виробництв на території України. Це не лише посилить українську армію, а й дасть поштовх вітчизняній промисловості та експорту.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів політолог Олег Саакян.

Останні півроку відбувся злам у цій темі. До цього Україна розглядалася лише як партнер, якому надають зброю. Максимум йшла мова про ремонт зброї на території України, і здебільшого всі ремонтні потужності відкривалися у наших країнах-сусідах.

"Зараз ми бачимо, що Rheinmetall відкриває в Україні підприємство підземне з виробництва броньованої техніки, включаючи виробництво танків у їхніх планах. Обговорення зі Швецією виробництва БМП CV-90.

Плюс ціла низка виробників безпілотників відкривають в Україні свої представництва і в бойових умовах випробовують їх, отримують зворотній зв'язок від наших армійців, одразу ж впроваджують зміни, готують їх під українські реалії.

Наприклад з тими ж Switchblade американськими дронами-камікадзе. Була і відповідь від України - з'явився SwitchGhost, якщо я не помиляюсь. Вже розробка, яка відповідала замовленню і запиту, який був від ЗСУ.

Локалізація виробництва воєнної техніки на території України це не тільки про крупновузлову збірку. Це і про кооперацію у виробничих потужностях, і в аналітичних, експертних, лабораторних тощо. Тому що це дає новий імпульс і українському виробництву.

Будемо чесними - у нас зброя була не в пріоритеті впродовж всіх років незалежності. У нас залишалися певні напрацювання радянські. Певна техніка дійсно вироблялася якісна і світового рівня. Але після цієї війни, судячи з усього, не так багато потужностей в Україні залишається...

Тому нам зараз потрібна максимальна міжнародна кооперація, для того, щоб цю зброю, яка буде вироблятися, спочатку використовували ми для захисту, а в подальшому це для нас експортні позиції.

Наприклад та сама Польща зараз недарма кооперується з Південною Кореєю у виробництві танків. Вони затягують локалізацію на свою територію, і близько 150 будуть закуплені, а 850 танків 4-го покоління будуть виготовлені на території Польщі. Україна зараз іде тим самим шляхом - по максимуму затягнути сюди виробників", - заявив Саакян.