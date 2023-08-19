На місці руїн виростають нові будівлі. В Україні триває велика відбудова. Лише у Києві від початку великої війни ракетними обстрілами були пошкоджені 23 багатоповерхівки. Одну з них визнано не придатної до відбудови. У решті тривають ремонти. Процес бачив Роман Барашев.

Були розбиті три поверхи, демонтовано повністю. Відновлено весь каркас залізобетонний, по будинку також відбудовані всі інженерні мережі, дім газифікований.

Директор комунального підприємства, що відновлює понівечені росіянами багатоповерхівки у Києві, показує нам дім у Шевченківському районі столиці. Тут уже готові знову приймати мешканців.

Будинок має 10 поверхів, 102 квартири, з них 12 квартир було зруйновано повністю, 80 частково, наразі все відновлено. Зараз передаємо обслуговуючій організації, яка мешканців буде сюди переселяти. Підключено всі внутрішні мережі: газ, воду.

Вже завершено ремонт і всередині будинку.

У цей будинок росіяни поцілили двічі. Ось наслідки торішнього удару у квітні. Тоді "асвабадітєлі" знищили квартири на нижніх поверхах.

У червні минулого року - знесли три верхніх поверхи.

Сьогодні тут про ті жахи вже ніщо не нагадує.

Тут на цьому місці, де ми з вами йдемо не було стін, не було перекриттів, там був отвір чи дірка в цокольний поверх. Там не було квартир. Все це ми відновили, повністю все готове.

Ці кадри наша знімальна група зафіксувала пів року тому, тоді будинок був іще на стадії відновлення.

Денис Тітов, начальник дільниці:

Ми поставили опори тимчасові, через них будемо заливати нові конструкції.

Будівельники кажуть: під час відновлення багатоповерхівки довелося вирішити безліч складних задач: демонтувати тонни бетону, зміцнити несучі конструкції. Всі будівельні матеріали підіймали на поверхи вручну - задіяти баштовий кран, ремонтуючи нижні поверхи, було неможливо. До того ж працювати взимку доводилося в режимі постійних відключень електроенергії.

Ми працювали без вихідних, майже до комендантської години, жили на об'єкті за цим будинком у вагончиках.

Денис Тітов, начальник дільниці:

Кабіна ліфта була на горі в момент влучання, і вона вціліла, поміняли направляючі ліфта, троси, повилітали двері, які знаходяться на кожному поверсі, портали ліфтові повністю замінені, всі нові.

Стяжка, тинькування, заміна вікон і дверей. Відновлювальні роботи тривали 8 місяців. А от ремонт у квартирах людям доведеться робити самостійно.

Я встиг прожити тут місяці 3 до початку війни.

Павло - родом із Тернопільщини. Каже, цей дім забудовник здав в експлуатацію за пів року до повномасштабного вторгнення росії. Чоловік купив тут двокімнатну квартиру. У лютому виїхав зі столиці.

Павло Цвях, мешканець:

У мене було на той момент нехороше передчуття. Не знаю чого. Я у батьків тоді був, у Тернопільській області.

Нині Павло - серед перших повернувся до своєї оселі. І вже почав генеральне прибирання.

Павло Цвях, мешканець:

Ми не платили. Вікна замінили від держави, двері вхідні також.

Вибухова хвиля пошкодила меблі, світильники - все це Павлові доведеться лагодити або міняти.

Відновлювальні роботи після російських атак у Києві тривають повним ходом.

Олександр Акімов, директор КП "Житлоінвестбуд-УКБ":

Повністю відновили 17 будинків. Зараз ще 5 в роботі.

Найважче було працювати в багатоповерхівках на вулицях Лобановського, де ракета влучила у верхні поверхи, на вулиці Чорнобильській, де після ворожого удару спалахнув газ - дім вигорів майже повністю.

Олександр Акімов, директор КП "Житлоінвестбуд-УКБ":

Були складні будинки також на Крушельницькій - там панельний будинок 76 року, вже такі панелі не виробляються, були індивідуальні закази, виробили, змонтували. Були такі будинки, як на Свободи 60-х років, цегляні, вони слабенькі, там внаслідок вибухової хвилі були зруйновані багато перегородок, стін.

А це відновлена багатоповерхівка на вулиці Богатирській в Оболонському районі. Ось будинок на вулиці Гаврилишина у Шевченківському, на вулиці Ірпінській - у Святошинському, на вулиці Кошиця - у Дарницькому районі столиці. Загалом за час повномасштабного вторгнення ворожі ракети у Києві суттєво пошкодили 23 багатоповерхівки. До 15 з них уже повернулися мешканці. Будівельники обіцяють: до кінця року встигнуть відновити ще 5.