Та попри усі складнощі, цьогоріч у канівському господарстві очікують на гарний врожай - до ста тонн лохини.

Сезон лохини добігає кінця. Пік збору цієї ягоди припадає на початок серпня і нині потроху завершується. Попри війну і весняне водопілля, свій врожай збирає й одне з фермерських господарств на Черкащині. Навесні поміж кущів там ще плавали на човні. А нині на 50 гектарах виростили шість сортів ягоди. Про складнощі та ціни цього сезону - у сюжеті.

Пенсіонерка пані Любов цього сезону збирає лохину. Жінка працює, бо пенсія мала, і грошей не вистачає. На полі вона по вісім годин на день.

Пані Світлана працює "на лохині" вже другий сезон. Має власну технологію - спершу ягоду збирає у відерце, а вже потім пересипає у лотки. Жінка каже: після великої води навесні не очікувала побачити такий врожай на кущах.

Світлана Супрун, працівниця фермерського господарства:

Добре в цьому році збирається ягода, вона не дуже постраждала після того наводнення, ми думали, шо тут взагалі нічого не буде, але ягода гарна, смачна. Фізично важко і треба звикнути до цього, бо коли 40 градусів жара, не дуже хочеться її рвати.

На Канівщині фермерське господарство вирощує шість сортів лохини на півсотні гектарів.

Співробітниця господарства показує частину поля, де досі стоїть вода. Через водопілля постраждало майже шість гектарів насаджень.

Інна Індутна, співробітниця фермерського господарства:

Майже за шість годин в нас затопило всю площу, єдине, шо ми встигли вивезти - це була наша техніка, вода стояла приблизно майже місяць, і лише через місяць ми почали потроху заходити в поле.

Загалом на Черкащині велика вода захопила понад дві тисячі гектарів фермерських земель. Збитків у різних об'ємах зазнали 34 підприємства. За компенсацією звернулось лише п'ятеро.

Роман Косенко, директор Департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної військової адміністрації:

Вони звертаються до місцевих органів самоврядування на комісію, визначена комісія компетентна в цих питаннях, і все буде вирішуватись по можливостях, просто є протокол, як правильно це все робити, якщо пройти все правильно, люди отримають відшкодування.

Та попри усі складнощі, цьогоріч у канівському господарстві очікують на гарний врожай - до ста тонн лохини. Її реалізують у мережах українських маркетів. І попри здорожчання добрив та логістики, ціни, кажуть, лишилися минулорічні.