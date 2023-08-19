Швеція братиме активну участь у повоєнній відбудові України. Нещодавно уряд Швеції ухвалив кількарічну Стратегію щодо співпраці у сфері відбудови та реформ в Україні, яка передбачає залучення приватного капіталу для відновлення. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

"Швеція має дуже хороші не лише військові технології, а й машинобудівні широкого спектру: важкого машинобудування, гірнича техніка, класична вантажна техніка - всі знають такі бренди як Вольво. Це хороша електроніка - техніка Електролюкс, це відома на весь світ компанія АВВ, електротехнічне машинобудування.

Тож у Швеції весь спектр машинобудування, повний портфель, що надзвичайно важливо для відбудови України. Тому що в першу чергу нам буде потрібна величезна кількість обладнання як для інфраструктури ,так і будівництва нових підприємств і заводів.

Зазвичай це обладнання продається не лише як інженерне рішення, а разом з фінансовим пакетом, які зазвичай забезпечуються через експортно-кредитні агентства. І це одну з питань, яке сьогодні ми піднімали зі шведською стороною для того, щоб розширити кредитний ліміт і запустити програми повноцінної співпраці і фінансування через експортно-кредитні агенства.

У нас сьогодні є два дуже хороших приклади. Це Японія та Італія, які через свої агенства відкрили свої ліміти - понад мільярд доларів, і зараз ми займаємося наповненням конкретними проектами.

Такий же досвід ми хочемо реалізувати зі Швецією, оскільки величезна кількість компаній з хорошим обладнанням, обладнання яких буде цікавим для відбудови України", - заявив Шурма.

За його словами, "мова йде про мільярди доларів".

"Основний фокус має бути на приватному секторі. Тобто конкретні приватні компанії повинні приймати рішення про те, які саме інвестиції робити.

Зокрема я би хотів зупинитись на "зеленій металургії", тому що саме шведські компанії були піонерами у світі, першими заявили про плани переходу на зелену технологію виробництва сталі. Це ще потенційно мільярди доларів.

Наше завдання створити такі умови, щоб цим компаніям було вигідно приходити в Україну, а для шведської сторони прийняти на перших етапах певні політичні рішення, тому що виключно бізнес-рішення працювати не будуть. Спочатку потрібна державна підтримка, щоб були прийняті ці інвестиційні рішення. Ми бачимо, що це декілька десятків напрямків і проектів. Вартістю 5-8 мільярдів євро", - запевняє заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.