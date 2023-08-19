На борту російської місячної станції "Луна-25" відбулася "позаштатна ситуація" [ Редагувати ]
Російська місячна станція "Луна-25" вдень, 19 серпня, почала переходити на передпосадкову орбіту. Під час виконання операції на борту сталася "позаштатна ситуація". Через це станція не змогла виконати маневр. Про це повідомив "Роскосмос".
"Сьогодні відповідно до програми польоту "Луны-25", о 14:10 було видано імпульс для переходу станції на передпосадкову орбіту.
Під час виконання операції на борту автоматичної станції сталася позаштатна ситуація, яка не дозволила виконати маневр із заданими параметрами", - повідомляє "Роскосмос".
Спеціалісти групи управління "ведуть аналіз ситуації". Більше подробиць не наводиться.
Автоматична станція "Луна-25" - перша в сучасній історії росії місячна місія. Попередня станція "Луна-24" була запущена у 1976 році Радянським Союзом.
Луна-25" стартувала із космодрому Східний в Амурській області 11 серпня. За задумом, вона стане першою в історії станцією, що сяде на Південному полюсі Місяця.
Посадка "Луны-25" на поверхню природного супутника Землі очікується 21 серпня в районі на північ від кратера Богуславського.
Основними завданнями місії є відпрацювання технологій м'якої посадки, дослідження внутрішньої будови та розвідка ресурсів, у тому числі води. Як очікується, місія триватиме впродовж року.
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