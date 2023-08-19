У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію після ракетного удару рашистів по історичному центру міста. Постраждали 136 людей: загинули семеро, 129 отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста. 7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції. Щирі співчуття сім’ям загиблих. Сумуємо разом з вами

Серед загиблих - 6-річна дівчинка та викладачка кафедри іноземної філології "Чернігівської політехніки" Світлана Кормільцина.

19 серпня близько 11:30 росіяни ударили балістичною ракетою по драмтеатру, центр Чернігова, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У цей час тут проводилась зустріч представників бізнесу та волонтерської спільноти. Захід не передбачав залучення глядачів. Подібні заходи вже були у Києві, Львові, Харкові та Дніпрі. Як саме росіянам стало відомо про цей захід - зараз займаються правоохоронні органи.

За інформацією організаторів, після оголошення повітряної тривоги, всім учасникам було запропоновано пройти в укриття.

Внаслідок російського удару постраждали також люди, які знаходились в центрі міста, йшли з церкви, або просто проїжджали поряд.

У мережі зявилося відео з вуличної камери ракетного удару по театру в Чернігові.