7 загиблих, 136 постраждалих: у Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію (відео) [ Редагувати ]
У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію після ракетного удару рашистів по історичному центру міста. Постраждали 136 людей: загинули семеро, 129 отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста.
7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.
Щирі співчуття сім’ям загиблих. Сумуємо разом з вами
Серед загиблих - 6-річна дівчинка та викладачка кафедри іноземної філології "Чернігівської політехніки" Світлана Кормільцина.
19 серпня близько 11:30 росіяни ударили балістичною ракетою по драмтеатру, центр Чернігова, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
У цей час тут проводилась зустріч представників бізнесу та волонтерської спільноти. Захід не передбачав залучення глядачів. Подібні заходи вже були у Києві, Львові, Харкові та Дніпрі. Як саме росіянам стало відомо про цей захід - зараз займаються правоохоронні органи.
За інформацією організаторів, після оголошення повітряної тривоги, всім учасникам було запропоновано пройти в укриття.
Внаслідок російського удару постраждали також люди, які знаходились в центрі міста, йшли з церкви, або просто проїжджали поряд.
У мережі зявилося відео з вуличної камери ракетного удару по театру в Чернігові.
по темі
У Чернігові на місці ракетного удару виявили тіло ще однієї жертви - жінки, особу якої ще не встановили. Таким чином кількість загиблих зросла до 7, серед них 6-річна дитина
В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" очевидець ракетного удару Валерій Боровик розповів, що відбувалось у момент вибуху
В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" кореспондент "Суспільного" Андрій Тіток розповів про ситуацію станом на тепер прямо з місця подій
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про те, що кількість жертв зросла
У суботу, 19 серпня, у Чернігові пролунав вибух у центрі міста