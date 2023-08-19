Кількість постраждалих від удару по Чернігову зросла до 140 [ Редагувати ]
Кількість постраждалих від російської атаки по Чернігову знову зросла. Наразі вже 140 людей звернулись до медиків.
Про це повідомляє глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Сьогодні росіяни вбили 7 чернігівців. 140 звернулись за медичною допомогою, госпіталізовано 41 (станом на зараз)", - повідомив Чаус.
по темі
В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" очевидець ракетного удару Валерій Боровик розповів, що відбувалось у момент вибуху
В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" кореспондент "Суспільного" Андрій Тіток розповів про ситуацію станом на тепер прямо з місця подій
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про те, що кількість жертв зросла
У суботу, 19 серпня, у Чернігові пролунав вибух у центрі міста
У суботу, 19 серпня, у Чернігові пролунав вибух у центрі міста