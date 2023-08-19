Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк засудила ракетний удар росії по центру Чернігова, в результаті якого понад сотня людей постраждала й семеро загинули.

Про це повідомляє посол в Twitter.

"Жахливі новини про сьогоднішній обстріл історичного центру Чернігова. Невинні чоловіки, жінки та діти, які насолоджувались прекрасною суботою - святом в Україні - ніколи не мали бути вбитими або пораненими", - заявила вона.

При цьому посол додала, що атака на Чернігів відображає глибину, на яку опустилася росія.

"Російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах і населенню відображають глибину, на яку Росія опустилася, і повинна зупинитися. Разом з народом України ми оплакуємо цю трагедію", - додала дипломатка.