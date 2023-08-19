У неділю 20 серпня в Україні буде ще спекотніше. Зокрема у деяких областях прогнозують до +35 градусів тепла.

Опадів в Україні не передбачається. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 метрів на секунду.

Загалом синоптики не передбачають опадів по Україні 20 серпня. Однак у західних областях вдень таки можливі короткочасні дощі та грози.

Температура вночі в середньому по Україні коливатиметься від +17 до +22 градусів, а вдень від +30 до +35. Лиш в Карпатах буде трішки менш спекотно – від +24 до +29 градусів тепла.

У Києві та в області опадів також не прогнозується. Температура по області вночі становитиме +17...+22 градуси, а вдень аж +30...+35 градусів.

Натомість у столиці вночі буде близько 20 градусів, а вдень +30...+32 градуси.