Погода на 20 серпня: що обіцяють синоптики [ Редагувати ]
У неділю 20 серпня в Україні буде ще спекотніше. Зокрема у деяких областях прогнозують до +35 градусів тепла.
Опадів в Україні не передбачається. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 метрів на секунду.
Загалом синоптики не передбачають опадів по Україні 20 серпня. Однак у західних областях вдень таки можливі короткочасні дощі та грози.
Температура вночі в середньому по Україні коливатиметься від +17 до +22 градусів, а вдень від +30 до +35. Лиш в Карпатах буде трішки менш спекотно – від +24 до +29 градусів тепла.
У Києві та в області опадів також не прогнозується. Температура по області вночі становитиме +17...+22 градуси, а вдень аж +30...+35 градусів.
Натомість у столиці вночі буде близько 20 градусів, а вдень +30...+32 градуси.
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