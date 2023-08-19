Україна здобула першу перемогу на жіночому Євро-2023 з волейболу [ Редагувати ]
Україна здобула першу перемогу на жіночому Євро-2023 з волейболу. У другому турі українки обіграли збірну Угорщини.
Жіноча збірна України з волейболу зіграла другий матч групового етапу чемпіонату Європи-2023. Суперницею "синьо-жовтих" у другому турі стала команда Угорщини.
Україна підійшла до жіночого Євро-2023 з волейболу у статусі переможниць Золотої Євроліги. Однак на континентальній першості "синьо-жовті" стартували з поразки від чемпіонок світу - збірної Сербії.
Однак сьогодні на майданчику "Top Sport Hall" у бельгійському Генті підопічні Івана Пєткова досить впевнено здолали команду Угорщини, не віддавши останній жодної партії - 3:0 (25:17, 26:24, 25:17).
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